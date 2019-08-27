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我的辛酸你看不見！最讓外送員火大的十件崩潰事...沒那麼好賺啦

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Foodpanda,外送員,外送（圖／免費圖庫pexels）

▲外送員工作中會碰上的麻煩很多，其實不是想像中的輕鬆賺。（圖／免費圖庫Pexels）

文／網路溫度計

外送平台越來越方便，除了最早插旗的Uber Eats、Foodpanda，近期還有戶戶送、Lalamove和foodomo等。因此在街上，也常看到這些平台業者的外送員到處奔波送餐，不過在賺大錢的外表下，有無不為人知的辛酸呢？

越多人投入這個產業，討論的聲量就越多。有不少外送員就分享自己送餐時，遇過最困擾的狀況。今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析外送員最討厭的十件事。

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No.10 送蛋糕、冰淇淋易壞物品

其實外送員最禁忌的就是餐點損傷，某些外送平台甚至有規定，如果被民眾投訴一次罰金100元，等於整趟外送白跑了。
也因此，有些外送員非常不喜歡收到蛋糕、冰淇淋這種不方便固定，容易毀壞的訂單。不但運送過程提心吊膽，送到後若餐點不完整，又會被客人罵，完全就是吃力不討好！

No.9 地址錯誤

雖然有些地方google導航無法定位，但只要在訂餐的備註欄寫清楚，多半還是可以送到。只是外送平台的外送員，最討厭的就是顧客用「暗黑點餐法」，惡意將地址設定錯，就可以訂購離住家較遠的餐廳。不過此舉會造成外送員很大的負擔，因為會影響送餐流程、路徑規劃，只要誤差超過1.5公里，外送人員甚至是可以拒接的。

No.8 一次送100杯珍奶大訂單

許多公司會有下午茶時段，餐點一叫就是50份以上，除了會很重，餐點多也會怕漏掉，送餐過程更會花不少時間跟店家、客人核對餐點。雖然有些平台會提供「大訂單獎勵」，但無形中也增加了外送員的工作量。

No.7 送到奇怪的地方

不少人外送員都曾分享送餐點到醫院、殯儀館的經歷。日前更有一名外送員在臉書抱怨，自己不小心外送到靈堂，結果跟正辦喪事的悲傷家屬面面相覷，最後才發現是旁邊辦公室內的員工。除了詭異的氛圍，有不少外送員留言，不喜歡送到醫院的原因是車位不好找，而且電梯幾乎每層樓都停，送餐過程會增加不少時間。

No.6 進入國宅社區迷路

台灣有不少國宅、老公寓、超大社區，外送員進去找路就花不少時間，甚至沿路要想辦法記得怎麼出來，還要找到訂購人的那戶，會快到哪裡去呢？所以若能在備註欄上寫清楚該怎麼走，外送員會相當感激。也有人分享，自己第一次送到新店的大社區美河市，就花了快一個鐘頭，到了門口還要換證件，有些地方真的不能怪外送員太慢。

No.5 叫外送員等一下

最讓外送員傻眼的，就是餐點送到門口，卻被要求「等一下」。不曉得為什麼，就是會有人叫了外送，卻會在餐點快到時，跑去洗澡、上廁所、接電話，或者是因為奇怪的原因不開門。有時候讓外送員一等就是20分鐘，只能在門口痴痴守候，這樣反而延誤外送員的接單時間，減少收入。

No.4 颱風、下雨天也要送

颱風、下雨天該不該叫外送，一直都有爭議。有些民眾會認為，下大雨還讓外送員在路上奔波很危險，但事實上，下雨時接單的人較少，不少平台都有提供雨天加給，甚至是平常時段的好幾倍，因此這才是賺錢的最佳時機！也有外送員表示，最討厭的是下雨天叫，還要打電話一直催！

No.3 必須爬樓梯

有不少學生、上班族因為租金考量，會住在公寓的頂樓加蓋，回到家後就不想再外出，就打開手機張羅食物。外送員送到這種住處就會特別無奈，這根本是上班加健身。還有一種最崩潰的，是商業大樓的電梯壞掉，這種就不是爬5、6樓了，不但疲憊，還會延誤送餐行程，實在委屈！

No.2 找不到客人

不管是按電鈴無回應、電鈴壞掉，電話打不通或者沒接，都會讓外送員感到相當焦躁啊！因為沒人取餐就無法完成送餐程序，苦苦等下去也不是辦法！不過就有外送平台因為收到太多外送員的抱怨，更改了訂餐流程，若外送員連續撥兩通電話都無人回應，並等待超過10分鐘，餐點就可以自行處理。

No.1 交通出狀況

外送員幾乎每天有八成工作時間都在路上，難免遇上交通阻塞還有車禍意外。但是透過平台接單的外送員屬於「共享人力」的承攬工作，沒有勞健保也沒有車險，因此如果為了搶單、飆車出了意外，出事了等於要自己負責，對於很多外送員來說，這是最討厭也最不想遇到的狀況了！

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>>下雨天送餐不是第一名！最讓外送員火大的十件崩潰事【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網》；《DailyView網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】

▼外送員最討厭的十件事。（圖／網路溫度計提供）

▲▼外送最討厭。（圖／網路溫度計）

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關鍵字：外送

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