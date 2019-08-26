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「間熱帶輻合帶」近期將偏北　鄭明典：颱風生成、發展條件更充足

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▲▼間熱帶輻合帶(ITCZ)現況。（圖／翻攝自CIMSS）

▲鄭明典發文說明間熱帶輻合帶（ITCZ）現況。（圖／翻攝自CIMSS）

記者賴文萱／台北報導

白鹿颱風才剛走，今年第12號颱風「楊柳」最快周二就將生成，預計周四起外圍環流將為台灣天氣帶來間接影響。氣象局副局長鄭明典在臉書說，間熱帶輻合帶是颱風生成最主要的區域，預期近期內會偏北，颱風生成和發展的條件可能更充足。

近期颱風發展旺盛，鄭明典在臉書表示，在赤道附近，北太平洋上常有一條東西向、近似連續的對流雲帶，有時是很連續完整的帶狀，有時會裂解成一區區的雲團，這都稱為間熱帶輻合帶（ITCZ），而這個對流帶是颱風生成最主要的區域。

請繼續往下閱讀...

鄭明典進一步說，就季節性來說，這條雲帶冬季往南偏，接近赤道，柯氏力弱，颱風不易生成；夏季往北偏，當西北太平洋上的這條間熱帶輻合帶，移到北緯10度以北，大約就是颱風季開始的時候。

他說，今年它的位置不穩定，但是稍有偏南，所以並不是很有利颱風發展。從氣候上來看，它應該要更偏北，所以預期近期內它會偏北，颱風生成和發展的條件可能更充足。

▲▼菲東又一熱帶低壓生成。（圖／中央氣象局）

▲菲東海面又一熱帶低壓生成，最快周二增強成颱風楊柳。（圖／中央氣象局）

至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓發展動態，氣象預報員李孟軒表示，因環境有利於熱帶低壓未來發展，最快明、後天有機會增強成第12號颱風「楊柳」（Podul，北韓提供，指植物）。不過，目前預估該系統會以通過菲律賓為主，對台灣不會有直接影響。

但明天起，東半部會逐漸有長浪出現，周四之後，由於高壓減弱，該系統的外圍水氣也會北上，為台灣帶來間接影響，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，水氣較多時東北部及南部地區也會有局部短暫陣雨；其他地區大致為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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關鍵字：颱風,間熱帶輻合帶,氣象局,氣象雲,颱風楊柳,鄭明典

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