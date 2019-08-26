視訊指揮防颱救災挨批耍官威　蘇貞昌：這都是行之有年的SOP

▲蘇貞昌透過視訊和停班課的首長連線關心災情。（圖／記者洪正達攝）



記者蔡文鈴／台北報導

日前白鹿颱風侵襲南台灣，行政院長24日一早八點視察中央災害應變中心，並透過視訊和停班課首長連繫，結果遭國民黨立委批評「耍官威」。對此，蘇貞昌26日受訪時回應，不分藍綠、中央、地方，「這都是行之有年的標準作業程序」。

蘇貞昌在颱風來襲期間，坐鎮應變中心，與現場工作同仁關心颱風狀況，同時也親自打電話連線六停班課縣市，「隨堂考」各縣市首長，關心各地災情。包含屏東、高雄、台南縣市都是首長親自接聽，台東為副縣長、花蓮是消防局長回應，其中澎湖縣卻是怎麼打都打不通。

對於用視訊和首長連繫挨批耍官威，蘇貞昌回應，防災不分藍綠，一一致電當天已經停班停課的六個縣市，藉由視訊瞭解各地方的情形，希望中央能夠即時給予幫助，這都是行之有年的標準作業程序。

蘇貞昌說，各地方首長也能夠藉由這樣，讓人民看到大家都在崗位上，更讓人民放心，相信這也是人民的期待，「我們的作法只要能夠讓首長、地方、中央更快聯繫」，同時也因為這樣的作法，能讓大家更相信並且更認識自己責任所在，這都是好事。

蘇貞昌也強調，如果自己有哪個地方沒有做好，確實要接受指教，如果做的是對得起國家、對得起人民的事，都會一本初衷，勇敢去做。

▲ 行政院院長蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）