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海外工廠承接產能　桃園定穎電子10/15解僱420人剩70人

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▲配合產線整併，定穎電子將大量解僱。（圖／市府提供）

▲配合產線整併，定穎電子將大量解僱。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

過了農曆中秋後，桃園定穎電子公司將於10月15日解僱420名員工，針對該起企業大量解僱案，市府勞動局主動介入調查，26日表示，預計在9月下旬安排入廠辦理失業給付說明會，10月23日於陽明公園管理中心辦理定穎資遣員工的專案徵才，以協助被資遣員工早日重返職場。

市府勞動局表示，定穎電子公司於8月15日提報大量解僱計畫書，該局已於8月19日派員入廠訪視，目前定穎公司員工人數為490人，均有給付員工薪資，未來大量解僱勞工，也會依相關規定給付；預計10月15日解僱420名員工，並已於8月16日與勞資會議勞方代表進行自治協商。▲配合產線整併，定穎電子將大量解僱。（圖／市府提供）

▲定穎電子大量解僱，市府勞動局派員入廠訪視。（圖／市府提供）

另外，有關移工權益部分，定穎公司聘僱外國人132人(均為泰國)，目前外國人工作狀況尚屬正常，並無積欠薪資情形，後續倘需轉出、安置或回國，勞動局將會進行協助與安排，並請公司依法給付資遣費。

勞動局呼籲定穎公司辦理大量解僱勞工，除依法於60日前通報解僱計畫書，後續仍應依相關勞動法令規定給付預告工資及資遣費等費用，本局亦將關注公司執行情形並積極協助員工辦理失業給付及後續轉介就業。

定穎電子是國內印刷電路板(PCB)大廠，傳將大量解僱係因為配合集團產線整併，擬移轉桃園廠產能由海外工廠承接，公司將依職務性質及員工意願協助轉介，後續有人員縮減事宜，也將依相關法令規定辦理。

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關鍵字：定穎電子,大量解僱,桃園勞動局

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