港股開盤大跌900點　離岸人民幣7.1926創歷史新低

▲25的荃葵青遊行爆發警民衝突。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中美貿易戰再度升溫，加上「反送中」示威風波不斷，港股今（26）日開盤急瀉900點，恒生指數跌破25300點，國企指數挫逾300點，主機板成交近300億（港元，下同）。另外，離岸人民幣兌每美元今早來到7.1926，創歷史新低。

▲恆生指數25日早行情 。（圖／翻攝自google）

美國總統川普日前突然宣佈，再加徵進口中國貨物關稅，貿易戰再度升溫，全球股市坐挫，港股亦被打趴，截至今早11點30分，恆生指數報25457.47點，開盤報25322點。藍籌股普遍下跌，騰訊跌3.35%，報323元；中國平安跌2.9%，報89.1元；友邦保險跌4.8%，報74元。

▲離岸人民幣行情 。（圖／翻攝自新浪財經）

另外，離岸人民幣今早一度大貶611點，觸及歷史新低；在岸人民幣亦貶逾600點，低見7.1487，創11年半新低，不過人民幣中間價不跌反升，報7.057。在中間價公佈後，離岸人民幣跌幅有所收窄，現報7.1601。

據《香港經濟日報》報導，豐業銀行駐新加坡策略師高奇表示，中美貿易戰升級可能會迫使聯儲局進一步降息，大陸央行或會出手避免人民幣無序貶值，預計近期人民幣兌美元在7.1附近交投，「如果中美貿易戰再進一步升級，人民幣將跌向7.2。」

▼ 匯豐銀行香港總部。（圖／CFP）