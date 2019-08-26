準警察KTV敬酒起衝突　見警到場拿手機錄影嗆：講法律？我比你懂

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記者黃翊婷／綜合報導

新北市三峽某間連鎖KTV昨日（25日）凌晨發生酒客衝突事件，警方前往現場處理，卻被20歲的呂姓男子拿手機錄影，還嗆聲「講法律？我比你懂」，事後進一步追查，對方竟然還是在保一總隊受訓的特考班學員。對此，保一總隊回應，如果查證屬實，會依照規定對該名學員記過處分。

根據《東森新聞》獨家報導，25日凌晨2時許警方獲報三峽某KTV發生衝突事件，疑似是因為酒客為了敬酒問題起爭執，於是隨即派員前往處理，但第一批警員才進到KTV不久，隨後又有兩名警員手拿警棍到場支援，其中一名警員還因為跑得太匆忙，不小心弄掉手上的物品，緊急折返撿起來再衝上前協助控制場面。

▲警員前往KTV處理酒客糾紛。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

隨著支援警力抵達，好不容易才在同日凌晨3時許控制住場面，並分成兩批將多名酒客帶回偵訊。原來，當時19歲的邱姓男子喝醉後到對面包廂敬酒，卻與20歲的黃姓男子發生爭執，雙方人馬才會演變成互嗆衝突，其中一名呂姓男子看見警察到場，還拿出手機錄影，並嗆聲「講法律？我比你懂」。

事後警方進一步調查，發現呂男是在107年特考班考上警察，今年1月才進到保一總隊營區受訓，沒想到卻因為酒後失態嗆警，訊後和其他3人一起被依違反社維法送辦。對此，保一總隊方面則回應，假如查證屬實，後續會依照規定對該名學員記過處分。

▼呂男看見警察到場，還拿出手機錄影反嗆。

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