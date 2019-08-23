餐餐只喝珍奶…20歲男肚突爆痛20天就醫「腸道夾出黑礦石」





▲該男子喝診奶喝出病痛。（圖／翻攝自「vietnamnet」）

記者張靖榕／綜合外媒報導

越南一名曾經在飲料店工作過的男子，因為腹部脹痛多天還伴隨嘔吐情況，就醫後被醫生從腸胃內夾出一大塊像黑礦石的珍珠，手術後已無大礙。之所以如此，是因為男子對珍珠奶茶愛不釋手，餐餐不吃飯只喝珍奶，只是沒想到心愛的東西會這樣傷害自己。

根據越南新聞網「vietnamnet」報導，富壽省（Tỉnh Phú Thọ）一名滿20歲的男子，從20天前開始感到腹部隱隱作痛，到後來更是痛得讓他難以忍受，就醫治療5天也未見情況好轉。於是他在19日轉診富壽綜合醫院，經過精密儀器檢查後，確定病因是腸梗阻；醫師在男子的胃部及小腸都找到部分食物殘渣，而且殘渣塊硬到無法壓碎，必須靠手術完整取出。

▲腸胃鏡照到男子腸道裡的「黑礦石」。（圖／翻攝自「vietnamnet」）

取出的食物殘渣送驗後確認是木薯澱粉塊，院方詢問男子後得知，他曾在珍奶店工作過，變得很喜歡喝珍珠奶茶，幾乎餐餐以珍奶替代米飯。醫師指出，腸梗阻若已經很嚴重卻沒有盡快切除，患者將有感染、中毒、腸壞死、多重器官衰竭甚至死亡的風險，而為了避免食物殘渣（高纖維食物如竹筍）引起腸梗阻，建議還是要吃飯，多咀嚼及多喝水。