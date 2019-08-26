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「平流層怪獸」米格-31閃電截擊　飛2萬米高空直逼戰機極限

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記者吳宛霖／綜合報導

俄羅斯國防部近日公佈一段飛行影片，顯示兩架米格-31戰鬥機在超過2萬米高的平流層進行空戰演練，已近戰鬥機飛行極限，時速達2500公里，分別擔任入侵與攔截角色，在不動用地面防空系統的情況下搜索假想敵機，並模擬發射遠程空對空導彈，以先進的高空高速截擊能力，被稱為「平流層怪獸」，目前是俄空軍的主力防空機型。

據《衛星通訊社》報導，畫面中可以看到一架米格-31充當入侵者，在平流層下穿越俄羅斯領空，並同時逃避追蹤，另一架則擔任攔截機，在上空邊境地區尋找侵犯領空的假想敵飛機，在這場演練中，米格-31總共在平流層進行6次飛行，超過2萬米的高空已近戰鬥機飛行極限。

平流層也稱為同溫層，位於離地表1萬米至5萬米的高度，平流層的大氣不對流，以平流運動為主，飛機在其中受力較穩定，便於飛行員操縱架駛於高空飛行，不少民航飛機和高空高速偵察機的飛行高度都在平流層，米格-31以先進的高空高速截擊能力，被稱為「平流層怪獸」。

▲米格-31在高空的最高飛行速度可達2.83馬赫。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

▲米格-31在高空的最高飛行速度可達2.83馬赫。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

蘇聯在70年代研製米格-31雙座雙發全天候截擊機，在當時相當於一座會飛並帶有大孔徑雷達的遠程地空導彈發射架，搭載有相控陣雷達，具備敏銳的空中態勢感知能力，並配備遠程對空導彈，可進行遠程攔射，擴大攔截作戰範圍，主要用在缺乏預警雷達支援的偏遠地區上空，獨立攔截敵方戰機及巡航導彈等目標，目前是俄空軍的主力防空機型。

米格-31在高空的最高飛行速度可達2.83馬赫，裝備高耗油量大推力發動機，搭載機載雷達，可同時追蹤24個空中目標，並可同時引導6枚雷達製導遠程空對空導彈實施攔截。

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關鍵字：米格-31,平流層怪獸,國際軍武,截擊機,空對空導彈

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