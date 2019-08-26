除了看絕美海景…到七星潭必做一件事　挑戰神秘浪漫疊石傳說

▲許多地方可以發現到神秘小石堆，就連花蓮七星潭也有同樣特殊景象。（圖／花蓮縣政府提供，以下同）

生活中心／花蓮報導

世界各國有著不同的特殊文化，在冰島、韓國、西藏等許多地方例如河畔、湖邊或海邊，甚至是在台灣的花蓮七星潭，都被發現到不約而同出現相似的神秘小石堆，大小、形状不一的石頭，一落一落的疊起來或是堆成各種造型，乍看讓人摸不著頭緒，探究後才知道原來背後隱藏著特別意義，絕對不是純粹撿石頭玩疊疊樂這麼簡單而已。

來到花蓮小旅行，許多人氣爆棚的景點等著遊客造訪，其中被推到爆的一站，就是七星潭了，一覽優美、湛藍的海灣，享受逐浪戲水的樂趣，並在海天一線無敵海景之下拍幾張網美照，留下浪漫倩影。除了絕美海景風光，經過海浪不斷的沖淘刷洗，海灘上遍佈著圓潤光滑的鵝卵石，另外還有石英等各種類美麗石頭可以欣賞，成為七星潭獨有的一大特色。

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▲每逢假日，總是有一票遊客到花蓮七星潭欣賞無敵海景，還有人會特意在海邊堆疊起小石塔，盼能祈求好運。

不過走一趟七星潭，總會發現有遊客就地取材，特意撿起小石頭一個一個疊成小石堆，在海邊形成奇特景象，其中不乏發揮創意疊疊樂，借位拍下趣味照片，但最多的其實是在挑戰一個神秘傳說，因為據說疊石頭可以祈求好運，而且疊得越高、風吹不倒，代表願望越容易實現。

除了許願希望帶來好運，「七星潭疊石傳說」背後還隱藏著另一個浪漫美好的秘密，相傳只要和心愛的人在海灘上，不管是情侶、夫妻、朋友、閨密、家人，共同疊起超過7顆石頭，在美麗七星潭的見證及祝福下，感情就會長長久久。雖然只是傳說，七星潭卻因此多了一層夢幻面紗，對於疊石頭這個需要技巧、耐心的小動作，許多人樂此不疲，成為來到七星潭必做的一件事。

▲花蓮縣長徐榛蔚、台中市長盧秀燕以及其他5縣市女性首長代表人，合力疊石組成一個愛心形狀，同時以七星高照的「七星」為主題，分別代表福、祿、壽、喜、財、文曲、月老，各許一個願望，包括平安健康、職場順利、樂活長壽、喜樂安康、財源廣進、思想靈感、勇敢將愛說出來，期盼能夠讓社會更加祥和，幸福全台。

▲花蓮縣長徐榛蔚以月老的心，希望天下有情人終成眷屬，歡迎到花蓮參加集團結婚。

在最新出爐的2019花蓮10大人氣打卡景點票選中，「七星潭疊石傳說」就穩穩拿下冠軍，打敗親不知子斷崖、翡翠谷、六十石山金針花海等其他旅遊熱點。前陣子，花蓮縣長徐榛蔚與台中市長盧秀燕以及宜蘭、台東、彰化、雲林、嘉義等其他5位縣市女性首長代表人，7-up女力也一起齊聚在七星潭，共同合力疊石，高難度的組成一個愛心形狀，並且歡迎大家親自來體驗傳說，徐榛蔚更藉此邀天下有情人可以到花蓮參加集團結婚，終成眷屬。