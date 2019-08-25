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亞太最佳！台灣防制洗錢獲國際肯定　外交部：欣慰

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▲▼亞太防制洗錢組織（APG）來台宣導洗錢防治，展開為期2週的評鑑。（圖／記者劉姵呈攝）

▲亞太防制洗錢組織（APG）來台宣導洗錢防治。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

「亞太防制洗錢組織」（Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG）甫於18日至23日在澳洲坎培拉舉行第22屆年會，共有來自亞太地區包括我國在內的41個司法管轄體會員參加。我國的第三輪相互評鑑報告在會中經全體會員討論，共10多個會員發言支持，會中並一致通過採認，將我評鑑結果列為最佳的「一般追蹤」等級，使台灣從2011年受評的「加強追蹤」提升至最高「一般追蹤」等級，顯示政府及民間各界近年來協力推動洗錢防制的優異成果已經獲得APG的高度肯定。外交部對此結果表示欣慰，並對該組織及其所有會員的支持與肯定，表達誠摯感謝之意。

本屆APG年會，台灣由行政院洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會、外交部、中央銀行、法務部調查局及內政部警政署組成30人代表團參加。會中台灣在11個效能遵循項目中，取得共計7個項目達到實質上相當有效（substantial）；在40個法令遵循項目中，達到大致遵循以上者計有36個，其中技術遵循部分有3項於大會中經10多個會員支持，獲同意提升為「大部分遵循（LC）」，整體評等達到最佳的「一般追蹤」（regular follow-up）等級，實屬難得。該評鑑結果依APG法定程序，將於約六週作業時間後正式公告。

依據APG第三輪相互評鑑程序，評鑑結果分成「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」及「不合作名單」。目前41個司法管轄體會員中，僅香港、澳門、印尼及庫克群島達到與我國相同的「一般追蹤」成績。台灣於1998年加入APG，未來將續秉持專業、務實、有貢獻的原則，積極參與該組織，向國際分享經驗，致力成為國際洗錢防制的重要夥伴。

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關鍵字：亞太防制洗錢組織,APG,外交部

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