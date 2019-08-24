公車沒載她狂追「內車道擋車狂拍」　網：一婦當關萬車莫敵

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名婦人疑似因沒趕上公車而一路追趕，最後在車流量密集的光復路上對公車拍打叫罵，影片也被網友PO上臉書引發討論。新竹客運也接受《ET Today東森新聞雲》記者電訪表示，由於當時公車為滿載狀態，因此司機便示意婦人「客滿、坐下班」然後直接未開門將車開離站牌，可能因為婦人未收到訊息，便誤會司機是過站不停，客運這邊也會研議，看是否加裝「客滿告示」來避免再次發生誤會。

▲婦人不滿司機看到她還開走，一路狂追後將公車攔下。（圖／翻攝新竹爆料公社）

這則影片被PO上臉書社團《新竹爆料公社》，網友表示，這名婦人疑似因坐不上公車，沿路追著開在內車道的公車，她不斷拍打車身及大叫司機開門，後來因為塞車，公車一停下後，婦人便直接以肉身霸氣擋車...

網友們也熱情討論「扯！這離渣打銀行站牌有小段距離了還追過來」、「其實在等待就有，何必生氣，都幾歲了容易中風！不要增加別人工作量阿！」、「在關東橋世界高中這邊，下公館的車班很多呀，有時候比一路還多，等下一班就好啦，何必擋車影響其他乘客權益。」，更有網友KUSO婦人「一婦當關、萬車莫敵」。

婦人也向警方表示，自己的朋友開車將她載往客運站牌準備上車，但就在她上車之際，公車司機竟丟下她直接開離，因此婦人氣憤難耐，一路追至新竹市光復路的渣打銀行前，由於光復路正處於車多擁擠，婦人一路跟隨公車最後趁塞車停下的時候，直衝內車道擋在公車前狂拍車身要討個說法，還好婦人在警察的調解、勸導之下離開，並坐上下一班公車。

新竹客運也接受《ET Today東森新聞雲》記者電訪表示，24日晚間6時許，這名婦人從新竹市的世界高中站欲上車，由於當時正值尖峰時段，車上已呈現滿載的狀態，因此司機便示意婦人「客滿、坐下班」然後直接未開門將車開離站牌，可能因為婦人未收到訊息，便誤會司機是過站不停，刻意丟包她，才一路追趕，更直接殺進內車道以身攔車。

後來經由警方到場調解，婦人才消氣坐下一班，下一班的司機也不斷向婦人說明誤會。新竹客運表示，這一起誤會，可能是由於訊息傳達未完整，由於司機未開車門，因此婦人可能沒聽到司機的聲音，或因為光線而無法看清車內，客運這邊也會研議，看是否加裝「客滿告示」來避免再次發生誤會。

只是，光復路新竹市主要幹道之一，周邊有馬偕醫院、光復高中、清交大，更是新竹市區上高速公路或前往竹科的必經道路之一，光復路上除了汽、機車往來的車流外，更是北上、南下客運的必須停靠站，原本車水馬龍就是日常，更遑論上下班尖峰時間，而婦人此舉更是令人心驚膽顫，都為他捏一把冷汗。