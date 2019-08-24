資深媒體人曝郭台銘「這6個動作」：參選機率趨近100％

▲尚毅夫點出郭台銘參選機率趨近100％的「6個動作」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

郭台銘、王金平和柯文哲週五（23日）終於合體，再度引起各界熱議3人如何協調參選2020。資深媒體尚毅夫在當晚播出的政論節目上，指出郭台銘的「6個動作」，認為郭要出來強勢問鼎的機率已經接近100％。

尚毅夫在政論節目《鄭知道了》上舉出這6個動作，分別是1，發言人系統要增加人；2，郭團隊現階段組成的小組，「是要辯論的小組」；3，未來電視廣告策畫的評選已經結束，也已經選出了一個團隊；4，郭團隊做的2萬個樣本數的民調，「那是非常大的」；5，本週郭的幕僚會議，已經開始針對郭參選後的可能面臨的負面攻擊進行討論；6，連署APP也開始在動了。

尚毅夫接著指出，若一個並沒有要積極參選的人，「做這些事情幹什麼」？另一位資深媒體人王時齊補充道，郭台銘也已經找一些教授幫忙寫白皮書了。

「他6個動作，你看他選不選」，尚毅夫說，郭台銘雖然和國民黨的人見過面，像是與前台北市長郝龍斌見面，和國民黨榮譽主席連戰通過電話，也曾和國民黨主席吳敦義派來的人談過話，「但見的結果好像不是那麼好」。

至於郭柯王最後到底要拱誰出來選，尚毅夫說據他所知，郭、王對解決方式已有默契，正選人應該是郭，而王是「正」還是「不選」，要等之後才能確認明瞭，3人在823見面只是告訴大家「這聯盟持續進行中」，預計8月底會有明確的角色定位與結果。

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