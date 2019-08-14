中秋連假國道疏運措施出爐！　每日0至5時免收費、國5祭高乘載管制

▲今年中秋連假，國道每日0-5時免收費。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

今年中秋節連假為9月13日至9月15日共3天，為維持高速公路行車合理服務水準，高公局檢視歷年中秋節連續假期交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，研擬相關疏導作為，將祭出每日0-5時夜間免收費、國5高乘載管制等措施。

高公局指出，連續假期間，國道部分路段於尖峰時段之交通量遠大於可服務通過容量，故發生壅塞在所難免，建議用路人如要開車出門，務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施。

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▲中秋連假國道估將湧現車潮，高公局呼籲，「南北長途走國3、短途不要上國道」。（圖／記者陳家豪攝）

中秋連假國道疏運措施如下

一、收費措施：

(一)單一費率（即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）：108年9月13日至9月15日。

(二) 路段差別費率：108年9月13日至9月15日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三) 暫停收費：108年9月13日至9月15日，每日0至5時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：

(一) 108年9月13日及14日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

(二) 108年9月14日及15日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：

(一) 108年9月13日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道。

(二) 108年9月14日0至24時，封閉國1埔鹽系統南向入口、國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。

(三) 108年9月15日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，108年9月13日至9月15日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛如附表2。

五、入口匝道儀控：

(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

(二) 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。

(三) 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。)

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。