Valentino全新小包圈粉女星　Jessica、小S搶先曬出絕美奶茶色與馬卡龍粉色款

今年三月才上市的Valentino美包VRing，吸引一票女星們紛紛在穿搭中加入，像是朴信惠、潤娥與許瑋甯等人就搶先曬出，而今年秋冬推出全新VSLING手袋系列，擁有整個包款同色的獨特設計，其靈感源於帶領品牌走上高峰的70年代優雅幾何元素，V字標誌在中央突顯標誌，完美糅合簡約精粹與鮮明個性。

Valentino在三月時推出的VRing系列包款，於2019春夏女裝系列中首次亮相。此包款的設計，以經典女裝包包為藍本，經品牌設計總監Pierpaolo Piccioli的重新打造後，充滿時尚美感。VRing最大特色是正面的全新V字標誌，與包包的柔美線條和色調構成了悅目的對比，而且設計上也非常實用。

而秋冬推出的VSLING手袋，展現Valentino對於工藝的力求完美、對細節的一絲不苟，優秀材質面料搭配艷麗亮眼的色彩選用，也彰顯其別樹一格的個性。手袋的鎖釦設計使用了Valentino標誌性的V LOGO，再以手袋同色的小牛皮覆蓋，為全新VSLING塑造出更富層次感的無比優雅，讓經典Logo不僅是純粹裝飾，更是一款點亮整體造型的典雅環扣。VSLING包NT$76,000。

此外，運用細緻金屬鍊釦輕鬆調校肩帶長度的設計，能滿足肩背與斜背的需求（背帶的長度可從39公分調整至55公分）。VSLING包款除了推出近期討論度極高的奶茶色外，尚有展現嬌俏氣質的馬卡龍粉色，以及神秘沉穩的英倫綠，一上市就受到小S、林心如、好萊塢女星安潔莉娜裘莉Angelina Jolie、南韓女團BLACKPINK Rosé、南韓歌手Jessica鄭秀妍、超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃Natalia Vodianova，以及海蒂克隆Heidi Klum等明星名人們的熱烈追捧。不論是手持出席重要場合，或是隨興擺拍一同入鏡，都展現出個人時尚態度與獨特風格。

百搭的黑色款絕對是入手的第一選擇，可以像BLACKPINK Rosé穿上簡約的白T搭配丹寧褲，展現出帥氣休閒的風格，正式的場合也能像唐嫣穿上充滿氣勢的紅色洋裝，讓VSLING包包成為畫龍點睛的存在。

而今年夏天竄起了絕美奶茶色，在VSLING包包的配色上也可見，小S徐熙娣率性地將包包掛在脖子上，而安潔莉娜裘莉Angelina Jolie則是將背帶縮短，改成用側背的方式展現。

※編輯：Sandy Hsu, Birdy Liu | 來源：Valentino |

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