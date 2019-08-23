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鞏固組織戰優勢　黃偉哲：加速成立37區「小英後援會」

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▲台南市長黃偉哲宣布率先成立各選區總統、立委聯合後援會，以及百工百業後援會，以鞏固組織戰優勢，市黨部籌備台南市第一選區組織會議。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲宣布率先成立各選區總統、立委聯合後援會，以及百工百業後援會，以鞏固組織戰優勢，市黨部籌備台南市第一選區組織會議。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲率先籌組「蔡英文總統台南競選總部」，8月23日黃偉哲宣布率先成立各選區總統、立委聯合後援會，以及百工百業後援會，以鞏固組織戰優勢，力拼總統連任、立委全壘打。

競總辦公室主任潘新傳與葉宜津立委、賴惠員立委參選人，偕同各級地方幹部，召集地方幹部籌備台南市第一選區組織會議，於會議中介紹後援會籌組幹部，並由競總執行總幹事林士傑、蔡麗青全力協助，加速成立37區「小英後援會」及「百工百業後援會」，深入各個角落，不放過任何一張選票，務求「2020大選總統連任、立委全壘打」。並預計在六立委選區陸續召開組織會議，25日於郭國文立委服務處召開第二選區組織會議。

▲台南市長黃偉哲宣布率先成立各選區總統、立委聯合後援會，以及百工百業後援會，以鞏固組織戰優勢，市黨部籌備台南市第一選區組織會議。（圖／記者林悅翻攝）

葉宜津與賴惠員以香港人現持續發生的「反送中條例」抗議行動說明人權與民主的重要，以及民進黨「抗中保台」的決心，強調唯有民進黨繼續執政台灣才能延續。面對中國勢力的各種滲透，以及對手在選舉上的步步進逼，民進黨必須不分派系，團結一致，為延續民主香火，守護台灣主權而努力。

現場議員蔡蘇秋金、沈家鳳、劉米山、李宗翰、陳秋宏以及各區主任等，超過50位地方幹部與會，共同為2020大選「總統連任、立委全壘打」的目標，努力達成。

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關鍵字：組織戰,黃偉哲,小英後援會

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