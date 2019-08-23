《博恩夜夜秀》第3季門票開賣「秒殺」！　曾博恩：我還是主持人

▲曾博恩。（圖／翻攝自臉書／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

記者邱茀濱／綜合報導

《博恩夜夜秀》23日開賣第三季門票，而製作公司「薩泰爾娛樂」指出，開賣1小時已售出總數60%的門票；開賣6小時後，除了不是曾博恩主持的第二場還有票，其餘場次全部銷售一空。對此，主持人曾博恩也在臉書粉專宣傳售票，並指出「我還是主持人，謝謝各位關心」。

知名台灣喜劇脫口秀《博恩夜夜秀》主持人曾博恩日前曾因以「地獄梗」開自由鬥士鄭南榕玩笑，引發各方怒火及爭論，最後道歉並辭去主持人身分。儘管事件傳出，但似乎並沒有影響《博恩夜夜秀》第三季門票的買氣。

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「薩泰爾娛樂」表示，今日中午門票開始販售一小時，就已售出總數60%的門票（售出超過4500張票）；而售票6小時後，除了不是曾博恩主持的第二場還有票，其餘場次全部銷售一空。

▲除了第二場還有票，其餘銷售一空。（圖／翻攝年代售票截圖）



此外，曾博恩在門票開賣時也在臉書粉專宣傳售票資訊，並指出「我還是主持人，謝謝各位關心」。不料，似乎還是一堆網友私訊他主持人一事，使他稍晚又再度PO文說，「我就說我還是主持人，一堆人私訊問主持人是誰是怎麼回事。」

「薩泰爾娛樂」日前因曾博恩私下在酒吧俱樂部對鄭南榕言語調侃，7日宣布暫停和對方的合作，誰料過了2天，薩泰爾娛樂的態度大轉彎，表示會尊重員工的創作自由，並且繼續維持跟曾博恩的合作。