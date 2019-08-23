　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／反擊了！中國國務院宣布　9月起對美750億美元商品加徵關稅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼洋山深水港自動碼頭。（圖／記者陳家祥攝）

▲中國宣布對美750億美元進口商品加徵5％或10％不等關稅。圖為上海洋山深水港。（圖／記者陳家祥攝）

記者王致凱／綜合報導

中國國務院關稅稅則委員會23日晚間公布，決定對原產於美國的約750億美元進口商品加徵10％或5％不等關稅，分兩批次自9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。此外，中方另發公告指出，決定對原產美國的汽車及零件恢復加徵關稅。

中國國務院關稅稅則委員會公告指出，2019年8月15日，美國政府宣布對自中國進口的3000億美元商品加徵10％關稅，分兩批自9月1日、12月15日起實施，導致中美經貿摩擦持續升級，極大損害中國、美國以及其他各國利益，也嚴重威脅多邊貿易體制和自由貿易原則。

公告指出，對於美方措施，中方被迫採取反制，決定對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵10％、5％不等關稅，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。

國務院關稅稅則委員會另一公告指出，未落實中美兩國元首去年底於阿根廷會晤共識，原先自今年1月1日起，暫停對原產於美國的汽車及零部件加徵關稅，但由於美國日前加徵關稅的舉措，決定自2019年12月15日12時01分起，對原產於美國的汽車及零部件恢復加徵25％、5％關稅。

中方表示，採取加徵關稅措施是為應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉。中方再次重申，對於中美兩國，合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來。希望中美雙方以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提，以雙方都能接受的方式解決分歧，積極構建平衡、包容、共贏的中美經貿新秩序，共同維護並推動改革完善多邊貿易體制，促進與世界上其他國家的互利共贏合作。

ET快訊
白鹿跨過！全台6縣市明放颱風假　「停班停課」一覽表
小玉突宣布「我要退出YouTube」！遇1嚴重問題　真實內幕
即／花蓮縣宣布明天停班課　白鹿襲台風雨達標
台鐵公布24日路線異動　花蓮-台東間停駛
中國國務院宣布：9月起對美750億美元商品加徵關稅

關鍵字：貿易戰,關稅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／反擊了！中國國務院宣布　9月起對美750億美元商品加徵關稅

性霸凌！港大女生控學長亂摸　還被逼拍攝不雅影片

香港酒店業入住率最多6成...客房價腰斬　澳門意外受益

吃得比人好還不夠！台商登陸寵物市場　鎖定頂端需求

影／萌犬跑跳碰！　「狗狗運動會」上海亞寵展最讓人融化的瞬間

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死路邊…屍檢翻案揭「超黑暗12hrs」

最大5G手機市場在對岸　聯發科評估：明年出貨量1億部

影／「有本事就抱著兒子跳」媽一句話激怒丈夫　4月大男嬰被從2樓丟下...活活摔死

被騙6.5萬「心有不甘」！他鑽研話術變詐騙首腦撈130萬

香港女示威者稱被逼裸搜！女警碰雙腿間「用享受眼光打量」...走廊站10男警

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

快訊／反擊了！中國國務院宣布　9月起對美750億美元商品加徵關稅

性霸凌！港大女生控學長亂摸　還被逼拍攝不雅影片

香港酒店業入住率最多6成...客房價腰斬　澳門意外受益

吃得比人好還不夠！台商登陸寵物市場　鎖定頂端需求

影／萌犬跑跳碰！　「狗狗運動會」上海亞寵展最讓人融化的瞬間

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死路邊…屍檢翻案揭「超黑暗12hrs」

最大5G手機市場在對岸　聯發科評估：明年出貨量1億部

影／「有本事就抱著兒子跳」媽一句話激怒丈夫　4月大男嬰被從2樓丟下...活活摔死

被騙6.5萬「心有不甘」！他鑽研話術變詐騙首腦撈130萬

香港女示威者稱被逼裸搜！女警碰雙腿間「用享受眼光打量」...走廊站10男警

更水更霧更持久！香奈兒全新水唇露「#804奶茶棕」下一個#140斷貨王

中職／狀元捕手戴培峰獲賞賜　陳連宏：有更多上場機會

又有新政黨！蘇煥智「台灣維新黨」24日風雨無阻辦成立大會

20歲男肚爆痛！ 醫挖開驚見「塞滿頭髮」纏死腸...才知恐怖癖好害死他

千萬點閱歌手飆阿妹《傲嬌》爆雞皮　結果對手一開口全場傻眼

中職／與戴培峰搭配首度勝投　羅力：很順的一場比賽

忍者VS以父之名「神改編」　《聲林》周湯豪：表演很屌！

快訊／白鹿颱風襲台！周興哲高雄演唱會「風雨無阻」照常開唱

男人不能太快？愛愛多久才合理？醫妙喻男女「性反應」4階段

白鹿跨過！澎湖最後決定放颱風假　全台6縣市「停班停課」一覽表

大陸熱門新聞

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲..

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成..

學長約開房！傻妹失身後崩潰吞藥

5歲男童坐上SUV「帶3歲妹找..

被性侵女大生跳樓死　淫狼輾屍

男友要「制服play」卻拿出尼..

媽一句話激怒丈夫　4月大男嬰被..

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

鄭文傑嫖妓被捕　沒通報是個人請..

港警車頭燈太亮　辣模po照反擊

凌晨2點聽見詭聲！女孩往床下一..

2原因曝光！28歲女整形慘死手..

大媽搏命鑽縫跳電梯　差1秒腰斬

旅遊中被4男搭訕…2女被綁走淪..

更多熱門

相關新聞

南韓：努力使美韓同盟更穩固

日韓貿易戰越演越烈，南韓為反制日本祭出出口限制及踢出貿易白名單等措施，22日宣布退出日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）。過去積極推動GSOMIA的美國國防部對此表示憂慮，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也直言失望。青瓦台23日則指出，討論GSOMIA問題的過程中不時與美國溝通，兩國國安會也緊密協商。

韓退GSOMIA　美國領導地位漸失

梅克爾：脫歐協議30天也能有結果

新關稅將致摩擦升級 陸商務部：中美團隊兩周內再次通話

南韓央行警告：日對韓出口限制影響超過關稅！

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「20190823」超罕見　網喊長知識

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南偏

白鹿爆衝　全台24日停班課懶人包

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加油」

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！

第12號颱風楊柳將生成！預估時間曝光

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面