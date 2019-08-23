快訊／反擊了！中國國務院宣布　9月起對美750億美元商品加徵關稅

▲中國宣布對美750億美元進口商品加徵5％或10％不等關稅。圖為上海洋山深水港。（圖／記者陳家祥攝）



記者王致凱／綜合報導

中國國務院關稅稅則委員會23日晚間公布，決定對原產於美國的約750億美元進口商品加徵10％或5％不等關稅，分兩批次自9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。此外，中方另發公告指出，決定對原產美國的汽車及零件恢復加徵關稅。

中國國務院關稅稅則委員會公告指出，2019年8月15日，美國政府宣布對自中國進口的3000億美元商品加徵10％關稅，分兩批自9月1日、12月15日起實施，導致中美經貿摩擦持續升級，極大損害中國、美國以及其他各國利益，也嚴重威脅多邊貿易體制和自由貿易原則。

公告指出，對於美方措施，中方被迫採取反制，決定對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵10％、5％不等關稅，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。

國務院關稅稅則委員會另一公告指出，未落實中美兩國元首去年底於阿根廷會晤共識，原先自今年1月1日起，暫停對原產於美國的汽車及零部件加徵關稅，但由於美國日前加徵關稅的舉措，決定自2019年12月15日12時01分起，對原產於美國的汽車及零部件恢復加徵25％、5％關稅。

中方表示，採取加徵關稅措施是為應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉。中方再次重申，對於中美兩國，合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來。希望中美雙方以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提，以雙方都能接受的方式解決分歧，積極構建平衡、包容、共贏的中美經貿新秩序，共同維護並推動改革完善多邊貿易體制，促進與世界上其他國家的互利共贏合作。