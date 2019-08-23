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南韓退出《軍情協定》！蓬佩奧直言失望　紐時：美國漸失領導地位

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▲▼美日韓三邊會談，蓬佩奧尷尬站中間。（圖／路透）

▲ 美日韓三邊會談月初在泰國登場，蓬佩奧尷尬站中間。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

徵用工案挑起的日韓糾紛持續升溫，南韓22日宣布，退出每年自動延長的日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在當天稍晚於加拿大渥太華與加拿大外長的聯合記者會上表示，對青瓦台的決定感到失望，希望兩國持續接觸與對話，將關係恢覆到正確的定位。

蓬佩奧指出，「毫無疑問的，日本及南韓的共同利益很重要，對美國也很重要。」他提到，南韓外交部長康京和及日本外交大臣河野太郎21日在北京會晤，試圖解決爭端，「這絕對是有價值的，不僅是在北韓問題方面，對我們在世界各展開的努力也很重要。他們都是美國重要的夥伴和朋友，我們希望他們能夠共同取得進展。」

《紐約時報》指出，南韓的決定使日韓糾紛加劇，也顯示出美國在該地區的領導地位正在降低。美國推動GSOMIA的部分原因是為確保北韓的導彈活動受到嚴密監控，日韓也定期與美國及其他國家共享對這類武器試射的分析結果。而近來因北韓多次無預警發射武器，朝鮮半島緊張情勢升溫，青瓦台卻剛好選在這個敏感時期毀約。

在美國的敦促之下，日韓在2016年底簽署GSOMIA，目的是確保美日韓三國能夠迅速且有效應對來自北韓、中國及俄羅斯的威脅。美國官員也曾多次呼籲日韓修復日益加深的裂痕，盼望兩國緊密合作，以面對北韓的核武及導彈威脅，還有中國在該地區逐漸增長的影響力。

美國前總統歐巴馬時期擔任國防部亞太首席副助理部長的梅格莎曼（Kelly Magsamen）曾推動GSOMIA，希望減少美國必須扮演中間人的狀況，「這是絕對有必要的。在包括導彈試射等軍事危機中，我們沒有時間在東京和首爾當局間充當裁判。」

►►快訊／南韓宣布撕毀《軍情協定》不續簽　反制日本經濟報復

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關鍵字：軍事情報保護協定,GSOMIA,日韓貿易戰,貿易戰,日韓要聞

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