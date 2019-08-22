強生要求重談協議…否則硬脫歐到底　梅克爾釋善意：30天也能有結果

▲德國總理梅克爾（左）與英國首相強生（右）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）上任後首次出訪，21日會見了德國總理梅克爾（Angela Merkel），兩人就英國無協議脫歐問題，再度展開對談。梅克爾釋出善意表示，若是能解決愛爾蘭邊境問題，就有可能重新達成協議，「我們先前認為能在兩年內找到答案，但30天內也是有可能的。」

強生24日至26日準備出席法國比亞里茨的7國集團（G7）峰會。他出發前向梅克爾與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）喊話指出，英國議會沒辦法阻止脫歐，避免硬脫歐的唯一方法，就是重啟脫歐協議談判。強生表示，即便硬拖歐會造嚴重的經濟衝擊，他也絕不會妥協前首相梅伊（Theresa May）版本的脫歐協議，尤其是關於「愛爾蘭保障措施」的內容，英國鐵定會在10月底離開歐盟。

梅克爾對此表示，他不排除能夠重新就「愛爾蘭硬邊界」問題重啟談判。梅克爾認為，在真正的協議談妥前，愛爾蘭的邊界問題一職都是個「退路選擇」，並指出，「我們先前認為能在兩年內找到答案，但30天內也是有可能的，為何不這麼做呢？」但她也未把話說死，坦承德國已經準備好接受英國硬脫歐。

強生認為，英國現在無法接受目前的脫歐協議，因為它會「分裂」英國，或是將英國再度與歐盟法律綁在一起，尤其愛爾蘭邊境的部分有「嚴重缺陷」，必須取消。然而馬克宏則駁斥了重新談判的說法，直接向記者表示，「對英國目前的脫歐條款重新談判是不可能的，歐盟也不願意這樣做。」

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