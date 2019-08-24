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「胖白鹿」加速了！花東有望傍晚解除陸警　全島22:00脫暴風圈

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▲▼白鹿颱風預測路徑。（圖／氣象局）

▲白鹿颱風預測路徑。（圖／氣象局）

記者胡順惠／台北報導

輕颱「白鹿」上午11時位於台東南南東方約 110 公里海面上，時速從原本的26公里稍稍加速，現在正以時速28公里速度向西北移動，颱風中心預計中午12時至13時就會從恆春半島登陸，花蓮、台東、屏東及高雄須嚴防淹水。中央氣象局表示，傍晚花蓮、台東有望解除陸警，全島則是要到22時左右才有可能解除。

▲▼「天氣即時預報」整理白鹿颱風影響時程。（圖／翻攝自天氣即時預報粉絲專頁）

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▲「天氣即時預報」整理白鹿颱風影響時程。（圖／翻攝自天氣即時預報粉絲專頁）

黃樁喜表示，目前颱風來到台東南方110公里海面上，東半部風雨明顯增強，大約中午過後登陸恆春半島陸地，蘭嶼跟綠島出現強陣風，高雄、屏東也有10級強陣風，現在觀測風力東南部已經有強陣風，大台北盆地沿海空曠地區9至10級強陣風，中心預計中午過後登陸恆春半島及台東南端交界，今天風雨最明顯，下半天南部明顯增加，深夜才會明顯減弱。

黃樁喜說，台東及恆春半島風雨較大，西半部要等到颱風登陸及出海期間才會比較大，時間落在下午之後，強風區在屏東跟高雄台南沿海，嘉義以北受到影響較小，出海後澎湖、金門也會受到颱風環流影響，中心脫離大概要3至4小時，颱風速度偏快，下午到傍晚左右就能到台灣海峽。

▲▼(1030)白鹿颱風氣象局說明。（圖／記者黃國霖攝）

▲氣象局技正黃樁喜說明。（圖／記者黃國霖攝）

陸上颱風警報區域包含花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投、澎湖及金門地區等11縣市，從預報的路徑圖來看，颱風中心應該會從恆春半島登陸再從高雄出海。

海上颱風警報區域則為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

陸上警報區域還會不會擴大？黃椿喜表示，陸警範圍不會有明顯改變，西半部受到地形屏障影響，嘉義以北受到影響有限，南高屏影響較大，花東下午有機會解除陸警，整個西半部則要到晚上才會解除。

▲▼今年的第11號白鹿颱風，上午7時左右暴風圈觸陸。（圖／翻攝NCDR）

▲颱風暴風圈上午7時已經觸陸。（圖／翻攝NCDR）

氣象專家彭啟明表示，花蓮富里10分鐘就降下10幾毫米雨量，累積至10時已有150毫米，還在快速累積中，要留意較大風速，北部也有陣雨，觀察路徑預測圖，颱風中心應該會從恆春半島到台東交界擦邊過，中心應該會登陸，如果登陸將是繼2017年10月後，2年來第一個侵襲台灣的颱風，晚上出海，暴風圈深夜脫離本島，以輕度颱風持續侵襲福建。

彭啟明說，颱風中心強風侵襲南部，警戒區域的朋友一定要減少外出，台東市雨勢最大，花蓮、屏東也要提防注意，南花蓮到台東是最大降雨熱區，東部首當其衝，屏東、高雄中午過後雨勢加大，南部一定有雨勢，屏東、恆春半島也有很大的風，颱風影響要到周日上午減弱。

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關鍵字：白鹿,颱風,輕颱,降雨,暴風圈,氣象,中央氣象局,氣象雲

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