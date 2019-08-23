台南學甲暗夜火警　女主人「一個動作」讓全家3人逃死劫

記者林悅／台南報導



台南市學甲區濟生路一家電腦商行，8月23日凌晨發生火警，消防局出動消防人車前搶救，現場濃煙密布，有1對夫婦及兒子受困2樓房間，分隊長戴佐丞指示搶救人員架梯至2樓將受困人員救出，3人未受傷意識清醒，火勢約20分鐘內撲滅，消防人員指出，3人所以能平安脫險，全靠女主人「關門」這個動作阻隔火勢。

▲台南市學甲區濟生路一處電腦商行凌晨發生火警，屋內3人平安脫險，消防局指出全靠女屋主迅速「關門」，侷限火災阻隔火勢與濃煙，爭取救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，事後女屋主表示，火警發生時一家3口全在3樓寢室睡覺，突然聞到濃煙，發現濃煙是從1樓冒出，於是先下樓關閉1樓至2樓的隔間門，並逃至2樓窗邊等待救援，最後在消防隊搶救下順利脫困。

消防局說，這次的火警，由於女屋主反應迅速將1樓至2樓的隔間門關閉，避免火煙迅速流竄至2、3樓，並將家人引導到2樓窗戶等待救援，是一個很成功的侷限火災（關門）案例。在許多的火災案例調查中，證實了隨手「關門」確實可以自救也可以救人。火警發生時，若不幸身處室內一時無法逃離，將門關起來，可以把火勢阻隔在外，爭取更多的逃生或求援待救的時間；如果起火點在屋內，逃離家門時將門關起來，則可以將火勢侷限於屋內，減緩火勢的延燒速度，方便其他樓層的人逃生。

消防局局長李明峯也藉此呼籲市民大眾，火警發生時千萬不要驚慌，除了立即打119報案外，記得隨手關門，可以有效阻絕火煙往其他房間流竄，增加逃生機會，確保生命安全。