獨家直擊高以翔錄影現場　原訂11/30收工...《追我吧》工人冒雨拆設備

記者曾俊豪、蔡紹堅／台北—寧波連線報導

藝人高以翔錄製大陸真人秀節目《追我吧》不幸猝死，引起外界好奇，是什麼樣的節目關卡會帶走平時熱愛運動的高以翔的性命。《ETtoday新聞雲》今（27日）直擊該節目位在寧波市區的戶外主錄影場地，雖然現場告示欄寫著11月30日是節目最後錄製期，但事發後，舞台已經封鎖，即使已經入夜，現場也下著雨，仍可看到工人忙著拆卸設備。

據了解，《追我吧》屬於戶外競技節目，為了節目順利錄製，相關負責人曾多次到寧波考察場地。有別於一些戶外節目選擇在人煙稀少的郊區，《追我吧》的舞台搭建在去年才竣工的寧波東部新城金融中心的水街廣場。

▲▼《追我吧》寧波錄影現場。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者傍晚抵達現場時，發現活動舞台架設在一片大廣場，左右延伸將近300公尺，四周高樓林立，廣場兩側分別有一個大型舞台，一個像設計成「回」字形，內部有許多坡道，另一個則是八爪魚造型的舞台設施，現場還有各種考驗體力、耐力的道具佈景，方便參加節目錄影的特別來賓「盡情奔跑」。

記者還發現，入夜後的金融中心人煙稀少，而且當地還下著雨，不過，《追我吧》場地內的工作人員仍然沒有下班，現場至少有五名工人進進出出，忙著拆卸舞台設施、搬裝備。諷刺的是，現場告示欄還強調場地租借至11月30日。

事實上，《追我吧》節目錄影時間都是晚上，因此四周高樓在節目錄製時，還會以燈光造景配合節目組。而高以翔雖是台灣藝人，但他近年深耕大陸市場，吸引許多粉絲，這次到寧波錄製節目時，還在機場與粉絲致意，不少人在微博上留言「歡迎到寧波」，當時恐怕沒有人想到，這次挑戰體能極限的錄影，會成為高以翔的最後一部作品。

▲▼《追我吧》現場設施極度考驗藝人體力與耐力。（圖／記者蔡紹堅攝）