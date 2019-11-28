獨／北京業界談高以翔猝死　沒準備「專業急救團隊」是大惡

▲藝人高以翔錄製《追我吧》猝死。（圖／翻攝微博追我吧）

記者曾俊豪／台北—北京連線報導

藝人高以翔錄製大陸《追我吧》不幸猝死，外界紛紛撻伐節目製作方。對此，北京一名業內人士向《ETtoday新聞雲》表示，不能拿單一事件來給一個行業做總結，相較於日本的整人節目，競技類真人秀已經相對保守了。但他也強調，包括醫生，護士，急救設備和運送車輛，人員和器材都應該是專業級別，「錄製節目本身沒有錯，錯在沒有這些準備，這是大惡。」

高以翔27日凌晨在浙江寧波錄製戶外真人秀節目《追我吧》，在跑步途中因心源性猝死，享年35歲，目前高以翔父母以及哥哥高宇橋都已抵達寧波處理後事。事發後，外界抽絲剝繭，質疑意外發生原因，認為節目強度太大是主要因素。

▲高以翔遺體送往寧波殯儀館。（圖／記者蔡紹堅攝）

這名業內人士活躍於電影、戲劇圈，他在接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，事發後，身邊不管是平台、製作方對這件事情都不敢表達意見。他認為，這次的問題在於，管理機關沒有盡到安全管理的責任，製作單位沒有盡到安全防護的責任，藝人經紀在沒有確定安全的情況下就讓工作人員錄製節目，「他們都屬於共同負責人。」

他指出，外界將矛頭對準大陸競技類的真人秀節目，但事實上，不能拿單一事件給一個行業做總結，因為相較於日本的整人節目，競技類真人秀已經相對保守了，這類型的真人秀在美國也行之多年，尤其大陸很多綜藝節目都源自於外國，很少有自創的。

至於最大問題在哪裡，他表示，這種節目應該要有專業急救人員，包括醫生，護士，急救設備和運送車輛，製作單位的錯誤在於沒有急救設備和人員，即使有，醫護人員和器材都應該是專業級別的。「錄製節目本身沒有錯，錯在沒有這些準備，這是大惡」，他向記者表示。

▲高以翔猝逝震撼兩岸演藝圈。（圖／翻攝自微博／高以翔）