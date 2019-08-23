4家客運車票都能買！「台北轉運站App」上線了　還能多人分票、退票

▲「台北轉運站App」上線了，4家客運車票都能買，還能多人分票、退票。（圖／台北轉運站提供）

記者賴文萱／台北報導

只要一分鐘，買票、分票一指搞定！台北轉運站23日起宣布「智慧行動票證暨轉運站加值消費整合服務App」上線試營運。首波合作的客運業者包含統聯、阿羅哈、葛瑪蘭及和欣，民眾可透過App直接訂票、取票，甚至還能多人分票及退票，省去再去窗口排隊的時間。另外，國光客運也預計於10月加入合作。

萬達通董事長林榮顯表示，台北轉運站自8月23日起開始試營運「台北轉運站App」，整合查、訂、付、取、退、驗等票證服務。今年中秋節連假返鄉的民眾即可體驗手機App的全新購票服務。

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▲台北轉運站App即日起試營運，除可購、取票之外，還有多人分票、退票功能。（圖／台北轉運站提供）

目前首波加入合作的客運業者包含統聯、阿羅哈、葛瑪蘭及和欣，國光客運也預計於10月加入，未來會持續擴大跟其他客運業者合作，並把此服務擴散至13個縣市客運車站。

▲民眾透過App訂、取票後，只要掃瞄QR-CODE就能搭車。（圖／台北轉運站提供）

台北轉運站App在設計理念上以改變民眾現有的購票習慣為主，只要拿出手機下載App，馬上可以使用行動支付工具付款購票，可隨時隨地購票、分票，臨時想退票也可以一指搞定，不用再去售票窗口排隊購買，登車時也只要秀出購票QR-CODE即可。此外，也可透過App尋找所處位置距離最近的客運站點。

為慶祝「台北轉運站App」上線，在8/23到12/31期間，透過App購票都免收取購票手續費；8/23到10/31期間也會舉辦週週抽活動。如果民眾刷台新銀行信用卡或使用街口支付購票，還可獲得額外回饋。