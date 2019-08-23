港鐵提早關閉葵芳站！防暴隊步出警署　示威者一度包圍控制室

▲包圍葵芳站／防暴隊步出警署，示威者一度包圍控制室。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



本報訊

港鐵晚上7時許表示，鑑於葵芳站先後多次被示威人士滋擾，決定今晚9時提早關閉葵芳站。今晚有市民發起手拉手築成「香港之路」活動，活動於晚上9時結束，有參與「香港之路」後的市民到葵芳站包圍控制室，要求港鐵開站並指「我要返屋企」。晚上10時許，葵涌警署外一度有近百名防暴警察戒備，站內示威者全部散去，約5分鐘後，全部警員返回警署內。

【22：56】現場近百名示威者仍於葵涌警署對開聚集

【22：45】全部防暴警員返回警署內，有市民叫口號「香港警察，知法犯法」

【22：39】葵涌警署外有近百名防暴警察戒備，站內示威者全部散去，警署門外有示威者用鐳射光線照向警員，警員呼籲示威者散去

【22：38】警方表示，大批示威者目前仍然在港鐵葵芳站內聚集，他們在站內塗鴉及毀壞設施，破壞公眾安寧，威脅在場人士，包括記者和港鐵職員的人身安全。因應港鐵的報案，警方將會在短時間內進入港鐵葵芳站協助港鐵處理事件。

【22：32】站內廣播，由於本站秩序非常混亂，已報警處理，請乘客盡快離開。

【22：24】有救護員帶同擔架床到達控制室，一名男子稱希望跟著進入如廁，並稱之前曾進內去洗手間

【22：20】一名男子指罵在場示威者「黑社會」，其後進入閘內並上月台，示威者不斷大叫「上車」，該名男子約於數分鐘後返回大堂

【22：11】港鐵表示，今天晚上（23日）已獲得法庭的臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡（重鐵及輕鐵）車站及列車以及高速鐵路西九龍總站的正常使用、損壞任何財產或列車，以及使用任何威脅、辱罵，淫褻或令人反感的語言，或故意干擾這些車站內任何港鐵人員。臨時禁制令有效直至2019年8月30日。

【22：07】經過多番交涉，港鐵職員表示替女子叫救護車，女子最終進入了車站控制室休息，有示威者將衛生巾貼在控制室的窗

【22：01】有示威者高舉衛生巾，大叫 「換m巾」，有示威者用鐳射筆照向控制室

【21：55】有一名女子表示，想進入控制室使用洗手間，有數名港鐵職員出來交涉，其中一名職員稱現時葵芳站已經關閉，又稱「你認著我個樣，呢到真係無廁所，呃你做乜」

▲包圍葵芳站／防暴隊步出警署，示威者一度包圍控制室。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



港鐵於晚上9時關閉葵芳站，所有閘機顯示紅色交叉，市民不能進入乘搭。大堂有告示顯示列車服務暫停，市民需要離開及使用其他交通工具，其間有市民衝入閘內到達月台，惟途徑列車未有開門。車站大堂有近百名市民包圍控制室，並呼叫「我要搭地鐵」、「港鐵垃圾」，有人不斷按通話機，要求與姓丁站長對話，又有人用噴漆噴上「我要搭車」。現場有市民向控制室稱需要去洗手間，一名男子於控制室門外撒尿。現場一度響起火警鐘，數名消防員到場，並進入站長室。

港鐵今晚7時許表示，鑑於葵芳站先後多次被示威人士滋擾，車站設施昨晚（22日）更被人惡意破壞，亦有人包圍車站控制室，以強光照射當值職員，令乘客受到滋擾。故基於乘客及員工安全考慮，決定今晚9時暫時關閉葵芳站，荃灣線列車亦不會停該站。

【本文獲《香港01》授權轉載】

▲包圍葵芳站／示威者一度包圍控制室。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）