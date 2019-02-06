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連PS4都被網拍！違停28次積欠18萬罰款　警方直接上門「抄家」

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▲▼警察。（圖／取自PAKUTASO）

警方出動大量警力，竟然是為了追繳罰單！　（示意圖／取自PAKUTASO）

 國際中心／綜合報導

做人千萬不能心存僥倖，該繳的罰款也千萬不能拖，否則累積起來的龐大金額絕對讓人笑不出來！日本一對夫妻因為多次違規停車，被開了28張罰單，卻又遲遲未繳納，最後停車罰款加上遲繳罰款總共積欠約63萬日圓（約18萬元新台幣）的金額，讓警方直接上門「抄家」，連PS4遊戲機也被拿去抵押！

日本東京電視台於2018年末播出年底特別節目「激録・警察密着24時!!～平成最後の戦い～」，紀錄警察們值勤時的姿態，以及遇到的各種案件。其中一件發生在北海道的案件，讓北海道警察本部出動大批警力，除了跟蹤當事人外，甚至直接登門拜訪，一切竟然只是為了追繳停車罰款！

該案件的當事人是一對夫妻，已經累積共28張停車違規罰單未繳納。警方在跟蹤期間，確認過夫妻可能在家的時間後，出動了大批人力登門搜查。在太太開門後，警方隨即告知對方應繳的停車罰款已累積約40萬日圓，遲繳罰款則約21萬日圓，另外再加上先生的罰款總共是63萬5500日圓（約18萬元新台幣）。

對於警察的拜訪以及罰款金額感到相當驚訝的太太，隨即與先生展開爭執。警方這才發現，原來28件違規案件都是先生所做的，而太太只是車輛的所有者。為了追繳罰款，警方依法搜查了當事人的家，尋找現金、存款以及能夠抵押的財物，由於生活必須的冰箱、洗衣機等用品無法依法扣押，警方只帶走了約1萬6000日圓現金、PS4遊戲機、遊戲軟體與耳機。

警方向二手店家詢問遊戲機與軟體變賣價格後，自行將扣押品上網拍賣，最後結標的金額共3萬多日圓，勉強能支付兩張罰單，而屢次違規的當事人則必須每個月支付1萬5000日圓的罰款。如果當下能夠及時繳清罰款，事後就不用面對不必要的負擔，而如果能夠好好守法的話，更是什麼都不用煩惱。

▼點圖看影片，約241：08開始。　（圖／翻攝自テレビ東京官網。）

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關鍵字：違規停車,罰單,罰款,PS4,北海道,日本

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