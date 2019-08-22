竹縣消防演習　自行研發「機動緩降機救援法」亮相

▲新竹縣消防局於竹北市仁發富悅大樓辦理「高樓火災搶救組合演練」。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

鑒於國內、外高層建築物火警事件層出不窮，造成重大生命、財產損失，而雲梯車最高只能達60公尺，約15層樓高，為與時俱進消防救災，新竹縣消防局22日於竹北市仁發富悅大樓辦理「高樓火災搶救組合演練」，共動員救災演練警、義消人員、參演民眾約85人、消防車輛20輛次。本次演練運用三大新戰術，將傳統救災方式升級為2.0版，模擬雲梯車無法抵達的樓層發生火災，消防單位的搶救作為、應變措施。

新竹縣消防局長孫福佑表示，本次除了運用高樓水線部署、入室搶救、雲梯車救援演練外，運用三大新戰術，透過空拍機及最新影像傳輸設備，擁有500萬像素，將火場內部第一線救災人員所處環境、致高點畫面回傳，完整監控火場全貌、火勢演變及救災活動進行狀況，是提供給決策應變人員最佳利器；其二為示範火災時消防員強制介入操作緊急升降機，讓救災人員安全快速接近起火樓層下方相對安全樓層，瞬間縮短高不見頂的距離，爭取救災時效及減少體力耗損。

▲「機動緩降機救援法」，結合高樓救災器材Door anchor達到加強固定效果。（圖／記者陳凱力翻攝）

而此次展演的第三亮點則是由新竹縣消防局自行研發的「機動緩降機救援法」，結合高樓救災器材Door anchor達到加強固定效果。新竹縣消防局表示，有鑑於雲梯車最高高度只能達約15層，為救援更高樓層的受困者，於火災受困戶上樓層架設垂降機，垂降至到沒有火災樓層，救災技術更進一步！

縣長楊文科也在現場大力推廣縣民申請「住警器」，他表示，竹北地區高樓不斷增加，包含建造中12層樓以上建築物有1421棟，住戶約4.9萬戶，20層以上有207棟，住戶約1.3萬戶，而多一份預防，就是少一份損傷，民眾更不能忽視防災設備及居住安全意識，縣府也推動5000只住警器補助專案，鼓勵縣民

踴躍申請。