「先取貨後支付」新概念進軍台網購市場　AFTEE結盟PChome 24h購物

▲日本AFTEE後支付與PChome 24h合作。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

信用卡、貨到付款這樣的網購支付方式在台灣行之有年，不過對於某些特定族群的人來說可能仍不方便，而主打「無卡後支付」服務的日商恩沛繼去年登台提供服務後，今（21）日進一步宣布與電商購物平台PChome 24h合作，提供台灣消費者「先取貨後支付」的購物體驗。

恩沛台灣分公司商務開發總監林羿臻指出，「後支付」服務是看準的就是學生、主婦、自由工作者等有消費能力但沒有信用卡的族群。這些人可能會擔心其他的付款方式有著個資外洩疑慮而選擇後支付。

舉例來說，一名半工半讀的學生在父親節時想要買禮物送給爸爸，但是手邊現金不足時，可以選擇這項服務，不但可以直接將禮物送到家，還可以享有貨到14~30天後再付款。

另外，這項服務不但可以照顧無卡族群，也可讓對於網購商品比較沒有信心的消費者，可以確認商品品質後再進行付款，這樣就可以免除掉退款的麻煩步驟。

不過，「後支付」的概念不免讓人擔心，如果消費者取貨後卻不付款該怎麼辦？對此恩沛台灣分公司總經理角元友樹指出，先前在日本提供服務時，針對惡意使用者該公司會與警察單位合作進行追款，不過目前在台灣仍未與相關單位合作。

角元補充，若是有消費者取貨後收到提醒簡訊卻遲遲不繳款，一開始將會降低可使用金額，最終將會不得再使用這項功能。

PChome網路家庭執行長蔡凱文也表示，未來也將規劃與恩沛交換不良消費者的資訊，若是有不聊消費紀錄者將可能不能使用「後支付」功能。

據了解，「後支付」的使用額度限制規範，初次使用者最低使用金額為2,000元，如果消費者願意多花一點時間進行相關認證，最高可調整額度到10,000元；隨著消費者累積多次優良的付款經驗，使用額度最多可調整到100,000元。目前這項服務在日本的需求僅次於信用卡付款，以女性為主、20~50歲都有使用者，雖然恩沛沒有與信貸單位合作，不過消費者為支付率可控制在1%以下。