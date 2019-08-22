曾是果粉身份地位象徵　「蘋果聖經」美國官網下架

▲「蘋果聖經」傳出在美國官網下架，而台灣官網雖沒有下架，不過卻早已完售。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

2016年11月時，Apple曾推出名為「Designed by Apple in California」（來自加州的蘋果公司設計）的蘋果聖經，當中是使用了450張照片記載過去20年Apple產品的開發歷程，並藉此來紀念已故的Apple前執行長賈伯斯；不過，現在卻傳出這本書已從美國官網下架，而台灣官網雖然尚未下架，不過庫存早已完售。

根據官網顯示，蘋果聖經有大小版本之分，大本的尺寸為33 x 41.3公分，而小本的則為26 x32.4公分，前者要價9,900元，而後者則為6,990元，頁數總共為300頁，兩種版本除了尺寸外內容並無不同，且封面均採用精裝亞麻材質。

當中內容除了描述團隊的設計歷程外，在產品方面，也將帶領讀者一覽從iMac到Apple Pencil，並完整描述其中的創新材質與技術，鉅細彌遺地捕捉了設計背後的真摯誠意與創作初心。

根據官網指出，這本蘋果聖經當初歷經八年多的整理創作，精裝訂製，編製的細膩精緻，與書中展示的產品如出一轍。且僅在法國、德國、香港、日本、韓國、台灣、英國和美國上市。

據傳這本蘋果聖經當初造價不斐，且印製技術相當困難，推出前就有人認為是「賣一本賠一本」，隨時都有可能停產；而現在傳出美國官網下架蘋果聖經的消息，似乎也印證了當初的傳言。