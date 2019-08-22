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台南登革熱疫情趨緩　改為三級指揮中心繼續執行防治動員

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▲台南市登革熱疫情趨緩，改為三級指揮中心繼續執行防治動員，利南黃昏市場經過這1個月的環境整頓煥然一新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市登革熱疫情趨緩，改為三級指揮中心繼續執行防治動員，利南黃昏市場經過這1個月的環境整頓煥然一新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市自6月29日永康區發現首例本土登革熱病例後，立即成立三級指揮中心進行防治動員。於7月2日中西區開山里出現病例後，市長黃偉哲指示成立二級指揮中心以提高防治高度，因近來台南登革熱疫情趨緩，改為三級指揮中心，繼續執行防治動員。

防治中心指出，二級指揮中心時，每日集合疫情區區公所及衛生所、環保局、民政局、教育局、經發局、工務局、水利局、農業局等市府團隊召開應變會議以防止疫情擴散。隨著社區疫情陸續解除監測，黃偉哲市長裁定8月22日起指揮中心改為三級開設，由東區區公所陳勝楠區長繼續指揮防治動員作業，疾病管制署南區管制中心及台南市登革熱防治中心都會與會；雖然指揮中心改為三級，但是在社區環境中的風險並沒有解除，請市民不可因此而掉以輕心。

▲台南市登革熱疫情趨緩，改為三級指揮中心繼續執行防治動員，利南黃昏市場經過這1個月的環境整頓煥然一新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在這近60天的防疫動員中，無論是市府團隊或是市民朋友們，大家都齊心一起努力，不論是在孳生源積水容器清除或是化學防治作業，民眾都能主動的做好「巡、倒、清、刷」防治措施及配合噴藥，再再的顯示出，市民朋友們在歷經數年前登革熱防疫的洗禮後，都已具備高度的登革熱防治觀念及技能。但登革熱防治作業絕不能鬆懈，因為登革熱防治是365天，天天都要做，天天都要清，才可使社區病媒蚊密度下降，避免因境外移入登革熱病例，未被發現而引爆本土登革熱疫情，因此請市民朋友務必將「巡、倒、清、刷」防治措施內化成生活的一部份。

▲台南市登革熱疫情趨緩，改為三級指揮中心繼續執行防治動員，利南黃昏市場經過這1個月的環境整頓煥然一新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

22日開始解除社區監測的區域有南區大恩里及興農里。附近的利南黃昏市場經過這1個月的環境整頓煥然一新，一進到巿場就可以感受到不同過往的氣象，更多的亮點和清新的氛圍迎接市民朋友。

市場囝仔阿錩帶領著防治團隊成員探索美食；首先是幸褔滋味的油飯登場，遠遠的飄香～香菇丶肉汁丶紅蔥頭+Q彈的米粒，真的令人覺得餓了。敗給油飯和麻油雞後，拍郎阿錩繼續帶著大家往古早味碗粿和絕配四神湯推進，亮燦燦的醬汁勾引著不安的味蕾。原以為是最後的Boss了，眼前卻出現一堆小山般碩大大的烤雞，皮脆肉實，不外帶㸃回家吃，就太對不起自己了；最後阿錩哥偷偷說糯米腸才是市場一哥，絕對會讓你一吃成主顧，期待大家的造訪。

「打拼為自己，無蚊尚安心」，台南地區8月以來降雨已超過半個月，環境中積水容器及積水點增多，請市民朋友們把握降雨後一週，應加強環境巡查並澈底清除積水容器及積水點，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

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