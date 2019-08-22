盼和平解決條例風波！　香港2大銀行接連登報「譴責暴力」

▲香港渣打銀行（元朗分行）。（圖／翻攝維基百科）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反條例情勢擴大，接連不斷的遊行運動，造成許多民眾無辜受害，甚至還有網民計畫發動大擠兌，領走銀行存款，一連串衝突讓香港國際金融中心的地位搖搖欲墜。對此，香港2間大型銀行今日發出聲明，反對一切暴力行為，盼大家能以和平之道解決問題，讓社會恢復安寧。

據港媒《大公報》報導，滙豐集團在報章中指出，公司從1865年開業至今已過了154年，作為扎根香港的企業，非常關注近日發生的社會事件，並強烈譴責任何暴動及破壞社會秩序的行為，「維持法治對香港的金融中心地位不可或缺，故此全力支持以和平方式尋求解決之道。」

渣打銀行則反對一切暴力衝擊，促請社會大眾一起讓社會盡快恢復和平、安寧，渣打強調，堅持擁護「一國兩制」，支持特區政府有效維持社會秩序和安全，「深信唯有在和平理性的氣氛下，才能締造良好的溝通環境，解決目前分歧。」

▲香港渣打銀行、匯豐銀行今日登報譴責暴力。（圖／翻攝大公報）

另外，除了滙豐、渣打之外，香港東亞銀行也刊登出16字的廣告，內容顯示，「反對暴力、守護法治、提振經濟、共建和諧」。據悉，在這之前，同樣開業達百年的太古集團先前也曾發出聲明，譴責一切挑戰一國兩制原則及基本法權威的暴力行為，支持港府執法來反對暴力，維護香港繁榮穩定。