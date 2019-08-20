　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鳳飛飛生日快樂！　桃捷限時抽《流水年華》一日票組

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鳳飛飛生日快樂！桃捷限時抽《流水年華》一日票組。（圖／桃捷提供）

▲鳳飛飛生日快樂！桃捷限時抽《流水年華》一日票組。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「永遠的帽子歌后-鳳飛飛」8月20日是其66歲冥誕，為了祝福鳳姐生日快樂，桃捷公司20日限時舉辦「祝鳳姐生日快樂 抽限量流水年華一日票典藏款」活動，活動一推出就讓鳳迷為之瘋狂，桃園大眾捷運Taoyuan Metro粉絲團按讚、留言、分享人數不斷攀升！鳳迷們搶在鳳飛飛生日這天，透過抽獎活動寫下對鳳姐滿滿的生日祝福。

▲鳳飛飛生日快樂！桃捷限時抽《流水年華》一日票組。（圖／桃捷提供）

▲鳳飛飛生日快樂！桃捷限時抽《流水年華》一日票組。（圖／桃捷提供）

逝世7年的鳳飛飛，她的美好歌聲始終留在鳳迷心中，經典歌曲更在世上永久傳唱。桃捷公司8月1日起限量發行《流水年華一日票典藏款》，隨票附贈「一千個想念飛飛明信片」以及「鳳飛飛經典帽子磁鐵」，一開賣鳳迷立刻集結搶購。

▲鳳飛飛生日快樂！桃捷限時抽《流水年華》一日票組。（圖／桃捷提供）

其中「一千個想念飛飛明信片」更是讓鳳迷愛不釋手，許多鳳迷用文字或是手繪圖案，堆疊出對鳳姐滿滿的祝福和想念，感謝鳳姐用歌聲留給台灣人滿滿的感動與愛。桃捷公司延續這份愛與感動，將把明信片製成列車橫幅海報，打造「想念飛飛專屬列車」，預計於9月20日正式上線！鳳迷們趕緊在8月31日前，至桃捷沿線車站搶購《流水年華一日票典藏款》，收藏、綿延對鳳飛飛的想念。

▲鳳飛飛生日快樂！桃捷限時抽《流水年華》一日票組。（圖／桃捷提供）

為了紀念台灣人心中「永遠的帽子歌后-鳳飛飛」，桃捷公司期待與旅人們相逢，特別於A9林口站和A10山鼻站區間，在捷運車廂上播放《流水年華》和《祝你幸福》兩首經典歌曲，讓鳳迷們搭乘桃捷回味鳳飛飛經典歌曲，來趟桃捷沿線輕旅行，旅程中有鳳飛飛歌聲相伴，更增添幾分懷念與感動。

ET快訊
收40萬放鳥！綜藝大咖爆「心情差」變臉拒拍　廣告商慘賠百萬
桃園少女案爆發！社工傳「162字超暖簡訊」力挺繼父生母
「台劇男神」停車場講電話被拍！主動揮手比YA　電暈女網友：超

關鍵字：鳳飛飛,生日快樂,桃捷抽票組

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鳳飛飛生日快樂！　桃捷限時抽《流水年華》一日票組

大貨車司機忘收吊臂　勾斷電線拉倒2根電桿

林俊憲進入校園辦說明會　藍軍怒批：教育部是在輔選嗎？

黃偉哲出席台南市校長會議　透過有感作為邁向優質教育

台南市議會開放假日廣場借用　郭信良：試辦到年底

台南市議長郭信良歡度生日　祈願持續為大台南市民謀取福祉

豪雨不斷百香果滿地落菓損逾6成！　埔里農民苦不堪言！

防制並降低交通事故　台東警規劃易肇事路段實施交通大執法

南投11/15起分批接種流感疫苗　國小至高中生及醫護人員優先

溪頭假日大塞車有解！「延溪公路」151線將拓寬　70地主配合徵收

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

鳳飛飛生日快樂！　桃捷限時抽《流水年華》一日票組

大貨車司機忘收吊臂　勾斷電線拉倒2根電桿

林俊憲進入校園辦說明會　藍軍怒批：教育部是在輔選嗎？

黃偉哲出席台南市校長會議　透過有感作為邁向優質教育

台南市議會開放假日廣場借用　郭信良：試辦到年底

台南市議長郭信良歡度生日　祈願持續為大台南市民謀取福祉

豪雨不斷百香果滿地落菓損逾6成！　埔里農民苦不堪言！

防制並降低交通事故　台東警規劃易肇事路段實施交通大執法

南投11/15起分批接種流感疫苗　國小至高中生及醫護人員優先

溪頭假日大塞車有解！「延溪公路」151線將拓寬　70地主配合徵收

利菁《麻辣天后傳》爆收攤！　節目製作人回應了

楊小黎打拳不化妝超狼狽　健身房驚喜遇「大咖男神」換微信

精品家電BALMUDA限時75折起　涼夏家電入手好時機

國安局私菸法律研討會　法界：法律不應仇貴而曲直過正

上市公司營收創10年新高、獲利卻衰退　金管會點出2大原因

台啤8月推出「金牌Free啤酒風味飲料」　喝再多也不會茫

金所炫遭測謊機當場抓包說假話！羞認欣賞異性是「他」

10種「最佳燃脂運動」大公開　這項特別適合沒耐心的人

「前阿湯嫂」凱蒂荷姆絲又單身了！　男友馬上牽小30歲豪乳妹遊夜店

快訊／泰國「落地簽免費」又延長了　期限延至2020年4月底

地方熱門新聞

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場..

配合汰換管線　中壢區5000戶..

台南市7大土地開發案接續啟動

稽查病媒蚊　二戰水牢意外曝光

台南煙波飯店正式開門迎客

即／中山站連環車禍！廂型車撞公..

他種有機丹蔘成效佳　鼓勵農友將..

林俊憲進入校園辦說明會　藍軍怒..

中壢仁海宮中元慶　體驗客庄特色

墾丁海邊紅旗插不停　水上活動業..

封了4年　五峰旗最上層9/1重..

2019新竹市國際風箏節

屏東農作受損嚴重　周佳琪籲陳其..

溪頭假日大塞車有解！「延溪公路..

更多熱門

相關新聞

鳳飛飛66歲冥誕躍上Google Doodle

今（20）日是已故歌手鳳飛飛的66歲冥誕，為了紀念為華語流行樂壇帶 來許多膾炙人口歌曲的鳳飛飛，Google首頁特別放上以她為主角的Doodle，來紀念這位傳奇的「帽子歌后」。而除了台灣之外，鳳飛飛的紀念Doodle在今天也同時登上香港、新加坡、馬來西亞、日本、古巴、冰島、義大利和瑞典等地的Google搜尋首頁。

她長髮披肩遙望　柯文哲衝上前：拍張照

「小鳳飛飛」方寧跟媽媽借錢開唱

歌手路真難走！翁立友闖歌壇時機不對　憾沒能一砲而紅原因是...

約好唱生日快樂歌給媽聽…酒駕男撞碎天倫夢

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

他上女廁門後傳恩愛聲！1句對話讓他沉默了

有錢人的生活就是枯燥！勞力士老闆被起底

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面