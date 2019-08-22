行動醫療巡迴照顧偏鄉老人健康　徐逢賓捐醫事巡迴車

▲3+1行動醫療車前進各鄉鎮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣人口老化嚴重，為了照顧偏鄉老人健康，嘉義縣衛生局成立「3+1行動醫療服務列車」也邁入第9個年頭，21日上午前進新港鄉古民國小，提供免費的醫療資源服務，縣長翁章梁、立委陳明文、新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、林淑完、陳文忠下鄉視察辦理情形，現場還有善心人士徐逢賓先生和大學光學科技公司所受贈1台醫事巡迴車、1000副老花眼鏡，翁章梁也致贈感謝狀，感謝他們對嘉義縣的奉獻，將會巡迴看診及居家醫療等服務運用。

▲ 3+1行動醫療車。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣3+1行動醫療車自99年開辦每日巡迴一村里服務，每年約辦理200場次，除了預防保健、中西醫等義診外，更有貼心的舒壓、剪髮及按摩等，是兼具醫療、保健、人文、關懷的多元有感服務，而隨著高齡人口增加，眼科及中醫義診極更受到民眾歡迎。

▲徐逢賓獲知醫事巡迴車輛老舊，捐贈醫事巡迴車1部及隧道式血壓計等相關醫療設備。（圖／記者翁伊森翻攝）

3+1行動醫療造福人群，深獲政府及民間各界認同，徐逢賓先生獲知醫事巡迴車輛老舊，他立即聯絡衛生局捐贈醫事巡迴車1部及隧道式血壓計等相關醫療設備，期盼造福更多鄉親。此外，大學光學科技公司捐贈1000副老花眼鏡，透過社會局轉贈中低入戶等弱勢民眾，提醒鄉親重視眼睛的健康。

翁章梁表示，3+1行動醫療專車是陳明文委員當縣長就積極推動的一項政策，嘉義縣幅員遼闊，將醫療專車開進各社區，可以提升民眾醫療檢查的便利性，未來衛生局將打造兩台「樂齡醫療專車及婦女保健專車」，精進設備提升民眾看診的醫療品質。會後他也感謝徐逢賓先生和大學光學科技公司的愛心捐贈，讓弱勢及民眾能夠能夠受益。

衛生局長祝年豐說，嘉義縣人口老化嚴重，便利性醫療保健服務很重要，同時透過健康帶動、義剪、按摩，吸引長者走進社區走進人群，打造走動式長照友善服務，提醒鄉親、長輩定期接受身體健康檢查。