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從10人小廠到60億資產　東莞台商推「機器換人」拚轉型

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▲▼台一盈拓。（圖／受訪者提供）

▲台一盈拓參展。（圖／受訪者提供）

記者陳政錄／綜合報導

隨生產要素改變，近年台商在陸經營面臨轉型考驗，位於廣東東莞，以數控機床領域為主營項目的台一盈拓科技公司，就藉由響應機器換人、科技研發補助等中央政策，盼加速科技創新、轉型升級的過程。

為了解大陸中央去年推出《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》共31條落實情況，日前廣東東莞舉辦走訪活動，邀媒體了解台商在陸發展情況。

▲▼台一盈拓。（圖／受訪者提供）

▲台一盈拓董事長林小玉。（圖／受訪者提供）

台一盈拓科技董事長林小玉在受訪時坦言，剛踏上大陸市場時，「人生地不熟，也沒有多少本錢。最初在身邊的十幾個員工，都是在大陸招的。」情況非常刻苦。

不只如此，由於相關產業正處於發展中期階段，還不夠成熟，有些企業比較浮躁，因此林小玉認為，台商經營更需要保持平常心、秉持沉穩踏實的心態，雖然市場不可能一成不變，但保持產品的和服務的質量，是所有成功企業的共同點。

因此在1997年赴陸發展後，林小玉從電火花機床企業起步，進行代理銷售和維修，而後才在2005年轉型，從代理銷售維修，轉為數控機床的研發、生產、銷售，以台一盈拓的成立，推出台之傑、盈拓、wintop等品牌，到擁有400位員工，總資產14億元人民幣（約合新台幣63億元）。

她坦言，除了惠台31條得以讓台籍員工在大陸生活、子女就學更便利外，順應當前廣東推動機器換人、研發費用抵免稅收等政策，近年她以此節省數百萬元人民幣的成本。未來，公司將進軍液態金屬材料及鑄造領域等領域，盼能藉加速轉型升級、科技創新的腳步，走過台商現於大陸發展時，面臨生產要素劇烈變化的困境。

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關鍵字：惠台31條,東莞,台商

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