台東抓到大龍蝦　「重5斤4000元↑」漁民開心放生…牠抱蛋了

▲台東漁民捕獲超級大龍蝦。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣長濱鄉漁民捕獲1隻罕見重達5台斤的超級大錦繡龍蝦，體型比一般龍蝦大5倍，但由於這隻母龍蝦已抱卵，為了不影響生態，地方決定將這隻超級大龍蝦放生，讓龍蝦能回歸大海孕育下一代。

這幾天台東地區下雨，海水混濁，長濱鄉漁民捕獲一隻5台斤抱卵龍蝦，一般龍蝦只有1到2台斤，相當罕見，體型是一般龍蝦的5倍大，但由於已經抱卵於是將龍蝦交給地方生態復育者池祥鈺於21日放生。

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據了解，野生活龍蝦，一斤價約800到1200元，料理後端上桌更貴！這隻如果賣給餐廳，也值4000元以上。

池祥鈺說，這隻龍蝦是近幾年漁民捕獲最大隻的龍蝦，5年年前和去年也有捕獲大龍蝦交給他放生，但是那2隻都只有4台斤，這隻有5台斤，且還是抱卵的母蝦。

池祥鈺說，長濱鄉清溪組織自發性的復育龍蝦，是台灣很珍貴的龍蝦種苗復育區，不靠政府、不靠外界、推動自覺文化，由當地人民自己愛護自己的生長環境，讓大自然資源能細水長流永不間斷，這6年來已經放生30次，300隻大小龍蝦。

池祥鈺說，這幾年靠著鄉民自立自強復育龍蝦，地方也漸漸有共識紛紛加入，就像40年前政府發起你丟我撿的運動時，一開始有很多的聲音，隨後民眾就慢慢接受，現在變成垃圾分類和資源回收，海洋生物的保育也是一樣，一步一步來，就會看到成果。