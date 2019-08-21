快訊／時代力量決策委員會火速定案　共推徐永明接任黨主席

▲時代力量新任黨主席徐永明。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量21日緊急召開決策委員會討論黨主席改選事宜，繼續就懸缺的黨主席人選進行討論。歷時約兩小時的討論，由決策委員共推立法院黨團總召徐永明為新任黨主席。

時代力量20日召開決策委員會，就黨主席改選事宜進行討論，不過最終以「繼續慰留前主席邱顯智」為由，否決了唯一登記參選的決策委員、台北市議員林亮君，也沒有選出新任黨主席人選。時代力量發言人陳志明表示，因最後出席人數未達會議的法定人數，沒辦法做出決議，選出新任黨主席人選的時間點可能會定在下週二的例行決策會議。

不過邱顯智隨即在臉書發文，再次明確表達「我不考慮回任主席」，同時也點名徐永明及桃園市黨部主委曾威凱為較適合出任主席的人選。不過曾威凱晚間也在臉書表示「謝謝顯智的看重，但因為事務所業務繁忙，且自認無法勝任這個重責大任」，自己將會留在決策委員會繼續為時力貢獻心力，不負支持者所託；徐永明則說「我願意隨時配合決策委員會的會議、並參與決策委員會互選黨主席之程序」。

眼看邱顯智辭意堅決，時代力量21日中午緊急召開決策委員會。徐永明會後在陳志明的陪同下於黨中央召開記者會，陳志明宣布，徐永明在決策委員會中以過半的票數當選新任黨主席。

徐永明表示，「這個時間站在這個位置上，本來不在我的規劃之內」。對於接下黨主席的職缺，他表示自己從主張慰留邱顯智到願意承擔，主要是跟邱顯智前一天在臉書發文的期待有關，接下來時代力量對路線會延續邱顯智當時的支持，在藍綠政黨之外走出一條公平正義、為台灣年輕人開創未來的路。

徐永明說，他知道目前時代力量內外部都有一些衝擊，他期待未來能夠在黨主席的位置上，為黨下個階段的發展與選戰的勝利做準備。他也期待，在明年二月立法院開議時，時代力量黨團與所有立法委員會持續秉持過去三年多在立法院的角色，亦即「人民的立法院」，甚至扮演更重要、關鍵的角色，這是他這次接任黨主席的任務與立場。