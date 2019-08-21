賭場小弟起家擁千人粉紅兵團　五木區經紀大亨走完56年傳奇人生

▲56歲的酒店大亨咪董抗癌多年，最後仍不敵病魔。（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳／台北報導

北市知名酒店大亨「咪董」，早期在林森北路佔有一席之地，主要都是以投資經紀公司、酒店為主，而3年多前遭診斷出罹患肺腺癌，開始接受一系列化療診治，但最後仍不敵病魔，在2019年7月辭世享年56歲。

據悉，綽號「咪董」的余姓酒店大亨，年輕時在北投跟在一名角頭身邊經營賭場，後來因案入獄服刑，刑滿之後在台北市做起電玩機台生意，當時也認識了妻子，2人結婚後育有2女。

為了做生意又不想拿家裡的錢，咪董夫婦先到北投那卡西學習八大行業的經營模式，學了半年之後輾轉到台北市知名經紀公司上班，邊做邊學習經紀經營模式，最後2人也成立了屬於自己的經紀公司。

咪董當時負責外面的業務，妻子則在辦公室登廣告開發酒店公關，全盛時期經紀公司旗下公關多達1千多人，咪董也開始投資酒店生意，幾乎林森北路上1/3的酒店都與咪董有關，但因不懂酒店經營慘賠數千萬。

但咪董在3年前得知罹患肺腺癌後就專心養病，鮮少過問酒店經營事宜，熟識咪董的人表示，咪董平常嗜好就是打麻將，或者有空閒時就會跑去釣魚，但後來因為身體不好，所以近年也都嫌少出門。

據了解，咪董原本經過化療後病情好轉，因癌細胞擴散後病情加劇，在7/22凌晨不敵病魔離世。友人聽聞感慨「咪董生前廣結善緣、為人海派」，警方獲悉也意將在9/3出殯當天蒐證，嚴防黑幫伺機壯大聲勢。

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