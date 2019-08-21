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家人病逝醫院　遺體遭職員「劫屍」索要買路費

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▲▼ 職員「劫屍」索錢。（圖／長沙政法頻道）

▲涉事太平間。（圖／長沙政法頻道）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南長沙一位病人近日在省第二人民醫院ICU死亡，家屬馬姓女子聘請了殯葬公司料理後事，結果死者遺體還沒出醫院門，馬女就被太平間工作人員攔下，要求支付620元人民幣（約新台幣2750元）的「買路費」，讓她相當傻眼。最後，死者家屬繳納了320元人民幣（約新台幣1420元），才順利將遺體送往殯儀館靈堂設置點。

據《長沙政法頻道》報導，為了讓死者能安心走完最後一程，家屬特地聘請了殯葬一條龍公司，來料理後事，但醫院工作人員在沒有和家屬商量的情況下，直接將遺體運到了太平間。隨後太平間要求收取620元人民幣，才能讓他們將死者運，為了不耽誤時辰，雙方進行協商，家屬最終不情願地繳納了320元人民幣「買路錢」。

▲▼ 職員「劫屍」索錢。（圖／長沙政法頻道）

▲馬女感到相當無奈。（圖／長沙政法頻道）

事後，醫院後勤保障處相關負責人介紹，醫院太平間全稱為湖南省第二人民醫院殯儀業務接待處，由長沙銘德殯葬有限公司具體承包業務，按照規定，在醫院科室出現患者死亡的情況下，科室一般都會通知太平間工作人員前來轉運遺體，實施細節則由太平間工作人員與家屬具體對接，「對於現在這種情況的出現，他們承認在管理上存在漏洞。」

此外，醫院太平間工作人員否認了收取「買路錢」 的說法，稱最終收取的320元人民幣是裹屍費和轉運費，並承認與家屬溝通過程中存在問題。目前，湖南省第二人民醫院殯儀業務接待處相關負責人已經向死者家屬當面賠禮道歉，並拿出2000元人民幣作為精神賠償。

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關鍵字：太平間,遺體,買路費,劫屍

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