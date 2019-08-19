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培養「藝術經理人」登陸　台商辦青創院上海免費開課

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▲▼青創院滬台交流中心3週年慶。（圖／記者陳政錄攝）

▲青創院滬台交流中心3周年慶活動上，邀請知名藝術策展人陸蓉之，以專題演講分享自身經驗。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

大陸推動消費升級，為台灣藝術產業登陸創造管道，由台商創辦的青創院滬台交流中心今（18日）上午舉辦3周年慶，暨第二期「滬台藝術經理人」開課典禮，盼藉由免費但專業的課程內容，幫助台灣青年投入兩岸藝術產業。

青創院滬台交流中心2016年在上海徐匯區成立，由台商大隱集團出資，以不募款、不收費的公益方式經營，透過驛站式的辦公室協助台灣青年在上海就業、創業、交流和學習，並於2018年與上海台協連鎖工委會合辦「台灣青年精英培訓計畫EMBA課程」，更邀請上海城市藝術博覽會（AArt）入駐，提供師資媒合和實戰機會等。

▲▼青創院滬台交流中心3週年慶。（圖／記者陳政錄攝）

▲青創院藝廊展出學員策展作品。

上海大學美術學院副教授胡懿勳認為，近年大陸藝術市場方興未艾，對青年人才的需求大增，但為了讓藝術的「價值」與「價格」相匹配，杜絕炒作，藝術經理人與藝術家的配合尤其重要，因此藉由青創院搭建平台，結合AArt項目和其專業講師，將有助於培養熟悉市場、善決策的青年藝術經理人才。

青創院滬台交流中心執行總監黃道逸坦言，上海等一線城市藝術市場打開後，相關人才需求提升，但坊間商業課程收費高昂，藝術系學生校內實戰機會也有限，以致青創院於今年3月起，催生第一期「滬台藝術經理人培養計畫」系列課程。

▲▼青創院滬台交流中心3週年慶。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，AArt由在台經營畫廊多年的邱宏俊創立，以讓更多台灣藝術家被世界看見、促進亞洲文藝交流為初衷，每年在上海舉店酒店式藝術博覽會，涵蓋油畫、水彩畫、版畫、現代裝置、水墨畫等領域，迄今已舉辦八屆。

在AArt與青創院合作下，學員將由來自兩岸三地藝術界專家授課，還可在藝術博覽會的舞台上累積實戰經驗，或於青創院內新設的藝廊空間實習，培養包括策展、拍賣、提案等能力。目前，第二期課程還將有更多業內一線從業人員擔任講師，免費招收40名以台灣人為主的學生。

在3周年慶以及第二期「滬台藝術經理人」開課典禮上，青創院還邀請國際知名藝術策展人陸蓉之擔任講師，與即將開課的學員分享自身「追求完美永不止息」的經驗。她說，自己雖然七十歲了 ，但年齡不是問題，為了明年「出道」當導演，從事藝術工作多年的她仍像年輕人一樣，起早貪黑的拚，因此時下青年更應該勇於走自己的路，並全心全意地投入。

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關鍵字：台商,青創院,青創院滬台交流中心,藝術經理人,AArt

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