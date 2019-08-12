限時2天！酷航飛東京、首爾「來回含稅7折起」　北高都能出發

▲酷航自8/13-14推出官網限時兩日飛常酷促銷。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

每月兩次的酷航小確幸又來了！酷航自8/13-14推出官網限時兩日飛常酷促銷，輸入促銷代碼「GONOW」，台北飛往韓國首爾、日本東京、札幌、新加坡；高雄飛往大阪、新加坡，享來回含稅7折起優惠票價。

酷航「飛常酷促銷」

促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg

促銷期間：2019年8月13日 07:00 至2019年8月14日 23:59

旅遊期間：最晚至2020年3月28日

優惠內容：輸入優惠代碼「GONOW」即享優惠7折起。

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▲酷航「飛常酷促銷」，台北飛往韓國首爾、日本東京、札幌、新加坡；高雄飛往大阪、新加坡，享來回含稅7折起。（圖／酷航提供）

●台灣直飛航線優惠折扣

台北－新加坡 7折起

高雄－新加坡 7折起

高雄－大阪 8折起

台北－首爾 7折、75折起（依日期不同）

台北－東京 8折起

台北－札幌 8折起

台北－曼谷 7折起

●台北／高雄出發經新加坡轉機航線優惠折扣：均8折起

多元澳洲四大城：墨爾本、雪梨、柏斯、黃金海岸

歐洲雙航點：希臘雅典、德國柏林

渡假激推私房景點：馬爾地夫、普吉島、峇里島、關丹

魅力馬來西亞：吉隆坡、濱城、沙巴、古晉、蘭卡威、關丹、怡保、哥打巴魯等

東南亞印尼：巨港、雅加達、泗水、峇里島

神秘寮國：永珍、龍坡邦

熱情印度：清奈、柯枝、海德巴拉、特里凡得琅、阿姆利