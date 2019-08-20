UNIQLO駁斥與陸藝術家合作六四T恤　官方聲明：從未生產此款式

▲網路流傳大陸藝術家趙邦與UNIQLO聯名推出T恤，圖案影射六四，但台灣優衣庫已發表嚴正聲明否認。（圖／翻攝德國之音）

記者林明瑋 / 綜合報導

流亡美國的六四學運領袖周鋒鎖8月19日在推特上轉推一則發文，指大陸藝術家趙邦為UNIQLO設計了一款影射六四天安門事件的T恤，因而遭逮捕，台灣優衣庫發布聲明，表示從未有過相關設計，總公司及各國市場均未與趙邦聯名。

▲網路流傳大陸藝術家趙邦與UNIQLO聯名推出「晝與夜」，六四學運領袖周鋒鎖轉推。（圖／翻攝周鋒鎖推特、德國之音）

網路流傳趙邦與UNIQLO合作的系列名為「晝與夜」，T恤有黑、白兩種版本，持槍的警察與群眾對峙並有砲火，加上警車嚴陣排列，以及emoji表情圖案，被認為影射六四，關於「晝與夜」T恤無論宣傳廣告、模特兒示範都繪聲繪影，彷彿真有此系列。

周鋒鎖轉推德國之音的推文，推文中寫道藝術家趙邦為優衣庫設計圖案，疑影射六四屠殺遭捕，加上外界尚無趙邦消息，更引發關切。

▲UNIQLO官網中模特兒穿的T恤印的是地產大亨遊戲圖案（左），卻被變造為影射六四的圖案。（圖／翻攝UNIQLO官網、德國之音）

對此，台灣優衣庫發出聲明，表示絕無此款設計，搜尋官網，可發現同一名模特兒擺著完全相同的姿勢，但身上的白色T恤卻是地產大亨遊戲圖案，更可見是透過合成效果造成子虛烏有的聯名。