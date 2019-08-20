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14歲少年「性癖好」！拿「8.8公分縫衣針」插尿道　忍3天無法排尿

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▲▼ 14歲少年拿針插尿道。（圖／翻攝自Science Direct）

▲尿道內5公分處發現一根8.8公分縫衣針。（圖／翻攝自Science Direct）

實習記者賴韻如／綜合報導

青春期的孩子對「性」產生好奇是相當自然的，但這舉動真的太詭異！突尼西亞一名14歲的小男孩，近日因為連續3天都無法正常排尿就醫，沒想到經過X光檢查後，醫生從男孩的尿道中發現一根長達「8.8公分的縫衣針」，隨後他也承認自己是因為想獲得快感，所以才會這麼做。

據《每日郵報》報導，這名少年某日從家中找到縫衣針，便好奇將其插進尿道，沒想到卻不小心整根滑入，他曾試圖用磁鐵將縫衣針吸出卻失敗，直到整整3天無法排尿、膀胱痛到不行，才拜託父母帶他去就醫。經醫生檢查後，在男孩尿道的5公分深處，找到一根約3.5英吋（約8.8公分）的縫衣針，最後決定使用全身麻醉方式，用鑷子將其取出。

▲▼ 14歲少年拿針插尿道。（圖／翻攝自Science Direct）

▲▼14歲男孩將拿8.8公分縫衣針插進尿道。（圖／翻攝自Science Direct）

▲▼14歲男孩將針插進尿道。（圖／翻攝自Science Direct）

主治醫生傑賀比（Selim Zaghbib）表示，手術過程相當順利，男孩於隔天便出院。對此，醫療團隊懷疑男孩是因為有「特殊性癖好」，才會造成此意外，因此將他轉診至精神科，但經診斷後確認他並無任何精神疾病，目前男孩的學校也派了心理諮商師替他輔導、照顧。

該醫療團隊也透漏，其實過去也曾出現許多青少年將異物插入尿道的案例，例如鉛筆、別針、電線、牙刷、吸管、牙籤，甚至還出現過水蛭、松鼠尾巴等等，且男性發生次數多於女性。醫生也補充，千萬不要為了尋求快感，而使用未經消毒的物品，這樣可能會導致尿道感染，膀胱也有可能會受傷，非常危險。

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關鍵字：突尼西亞,,尿道,綘衣針

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