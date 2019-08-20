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北市6校辦「AI無人機營隊」　3週學會Scratch、Python程式語言

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▲▼ 北市教育局辦「AI無人機營隊」 。（圖／台北市教育局提供）

▲學生學習用平板電腦操控無人機 。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

因應人工智慧AI教育趨勢，台北市政府教育局在今年首度辦理「AI無人機暑期營隊實施計畫」，從本月5日至23日為期3週，與台灣無人機應用發展協會、飛隼科技及ArkLab飛行學院進行產學合作，在古亭國小、中山國小、瑠公國中、懷生國中、育成高中及西松高中等6所學校，辦理6梯次AI無人機學生研習營隊，共計186名學生參與。

北市教育局指出，營隊參與的學生們在業界老師帶領下，2天內學會了無人機飛行原理、結構組裝，及利用平板電腦編寫Blocky、Swift、Scratch、Python等程式語言，操控無人機自主進行，進行穿越空中障礙、搬運物品、編隊群飛等動作。藉由AI科技及模組化程式語言輔助，不但省去了原本龐雜難解的巨量編碼運算歷程，營隊豐富扎實、寓教於樂的課程，也獲得參與學生高度迴響。

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▲▼ 北市教育局辦「AI無人機營隊」 。（圖／台北市教育局提供）

▲▼學生以程式語言操控無人機自主飛行，以及飛行路線。（圖／台北市教育局提供）

▲▼ 北市教育局辦「AI無人機營隊」 。（圖／台北市教育局提供）

為瞭解「AI無人機暑期營隊」辦理成效，教育局主任秘書陳素慧也出席育成高中「青春飛揚 AI啟航！台北市無人機暑期營隊交流會」，與學生一起練習AI無人機操作，也結合FPV無人機和VR眼鏡，以第一人稱視角操控無人機，彷彿實際坐在無人機上飛翔。

教育局指出，在國小梯次，學生們結合在校程式教育所學，利用實體搖桿、平板裝載虛擬搖桿及Scratch等模組化程式語言，操控無人機進行飛降及穿越障礙物等動作；在國中梯次，除接觸無人機飛行原理及組裝外，學生也學到組織Tello積木程式進階程式語言，讓無人機完成競速及穿越空中障礙物等任務；而高中職梯次，設計了無人機電路板架構、感測包元件介紹，以及撰寫程式語言操控無人機進行自主飛行、物品搬運、編隊群飛等任務的課程。許多學生是第一次接觸無人機，對於能使用在校程式教育課程所學，運用於平板操作無人機感到相當興奮。

▲▼ 北市教育局辦「AI無人機營隊」 。（圖／台北市教育局提供）

▲▼師生學習無人機飛行原理。（圖／台北市教育局提供）

▲▼ 北市教育局辦「AI無人機營隊」 。（圖／台北市教育局提供）

營隊教師們也表示，AI無人機課程不但能幫助學生，將抽象的程式教育轉化為實際應用技能，使程式教育與運算思維生活化、趣味化、maker化外，也開啟了學生們對無人機、人工智慧AI等科技未來應用的無限想像。

教育局表示，為進一步推廣AI無人機教育，鼓勵更多北市師生投入AI學習行列，將在10月26日至27日，辦理第一屆「台北市中小學無人機大賽」，邀請北市高國小師生參與。本競賽分為4項子賽進行，「無人機編程障礙賽」係參賽者編寫程式語言操控無人機，完成空中競速、沿指定軌道飛行或穿越障礙物等任務；「無人機編隊表演賽」則讓參賽者發揮運算思維及美感素養，編寫程式語言操作無人機機隊在音樂中進行群飛表演；「無人機室內穿越障礙賽」需要學生手動操控無人機，突破賽場中由大小圓環及立旗構成的立體迷宮；最後「無人機思維創意競賽」則鼓勵學生發揮想像力、團隊合作及自造教育，設計一台結合人工智慧AI及物聯網IoT的無人機，同時思考這台創意無人機將如何幫助人類社會。

▲▼ 北市教育局辦「AI無人機營隊」 。（圖／台北市教育局提供）

▲學生利用WinFly組裝無人飛機。（圖／台北市教育局提供）

教育局也說明，因應108新課綱實施，北市教育局今年開始從國小低年級不插電資訊課程開始，有系統地持續推動各學層資訊科技及生活科技課程，培養孩子運算思維及動手實作的素養與能力，並透過AI智慧無人機等產學合作創新課程，進一步實踐台北智慧校園iCampus理念，讓北市學子培養為下一世代跨領域人才。

▲▼ 北市教育局辦「AI無人機營隊」 。（圖／台北市教育局提供）

▲▼ 北市教育局辦「AI無人機營隊」 。（圖／台北市教育局提供）

▲▼ 北市教育局辦「AI無人機營隊」 。（圖／台北市教育局提供）

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關鍵字：AI,無人機,Scratch,Python,程式語言,人工智慧

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