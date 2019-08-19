影／台大成立國內首間「先端智農實驗室」　打造無人農業新技術

記者許展溢／台北報導

台灣大學生物資源暨農學院、經緯航太公司今（19日）共同宣布成立「先端智農實驗室」(Apex Agri-Intelligence Lab)，結合先端科技，要將智慧科技導入農業應用上，未來也已受農委會農業藥物毒物試驗所、防檢局等單位委託，要找到驗證飛行場域讓學生拿到證照，透過智慧農業科技提升作物生產效能、產能與品質。

▲台大結合先端科技，利用無人機將智慧農業導入農業應用上。（圖／記者許展溢攝）

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台大副校長陳銘憲表示，人工智慧發展，在醫療、製造、服務都可見，農業面向由無人機廠商領先，讓農學院一起完成，自己對功能有很大期待，尤其應用在幅員廣闊的農田上。台大生物資源暨農學院院長盧虎生指出，未來台灣農業關鍵，面臨人老、人少和氣候變遷，解方是必須創作各式永續保育及智慧農業，減少以上問題，該計畫最大意義，除是國內第一個開設，更盼此合作不僅能應用在產業，還能培養未來人才，同時運用在農業。

▲經緯航太董事長羅正方說，先端智農實驗室歷經3年努力終於有成果。（圖／記者許展溢攝）

經緯航太公司指出，與台大生農院合作，將農業與無人機技術完美結合，透過無人機與無人自走載具的應用將農業跨越新的領域，讓智慧農業成為台灣農業下一波發展的原動力。經緯航太董事長羅正方說，先端智農實驗室歷經師生等人3年努力終於有成果，就無人載具生產系統能解決糧食、氣候變遷等問題，該科技日前也跟農委會合作，如監控玉米、水稻生長和肆虐的秋行軍蟲等。

台大提到，目前台大乳牛場在動物科學技術學系和生物產業機電工程學系共同合作下，建構一個具有10種感測器的智慧友善乳牛場，生產更優質的鮮奶；台大試驗農場則設田間感測器、氣象站與縮時攝影器材，利用影像應用於作物栽培管理，藉由物聯網裝置回傳即時偵測數據，掌握數據即早作出管理決策，建立作物模式、預測作物生長與生產。

▲▼現場展示各類新穎「農用機器人」無人割草機和無人噴霧機。（圖／記者許展溢攝）

計畫主持人、台大農藝學系教授劉力瑜說，未來已受農委會藥毒所和防檢局委託，將辦理農業技術人員順練班，未來還要努力找到驗證飛行場域讓學生拿到飛行證照，包辦從前端研發到人才培訓。不過農噴機也不是想噴就能噴，劉力瑜表示，人員還是要遵守民航局及藥毒所規定，除要有相關執照外，還要了解安全性、如何用藥及危機處理， 對人本身安全及周遭環境都需要審慎評估。

今天揭牌儀式，現場展示各類新穎「農用機器人」無人割草機和無人噴霧機，「先端智農實驗室」的軟硬體設備可支援生農院的教學，未來將舉辦無人機飛手訓練、遙感探測技術與應用、影像拼接與分析、作物模式等相關課程。

▲台灣大學生物資源暨農學院、經緯航太公司共同宣布成立「先端智農實驗室」。（圖／記者許展溢攝）

劉力瑜表示，以2公頃農田，無人機照過一圈，約15分鐘內就可完成，至於未來要如何利用影像去判讀作物生長情形，就是希望透過智慧農業科技去建立相關流程等作業，並根據每種作物不同生育期給不同養分。台大強調，農業結合跨領域的先端技術，如資通訊技術、大數據分析、物聯網絡、區塊鏈等，降低極端氣候對於農業生產的影響、減少人力支出、建立產銷平台，促使農企業轉型。