「帽子歌后」鳳飛飛66歲冥誕　躍上9地Google首頁Doodle

▲Google鳳飛飛紀念Doodle。（圖／Google提供）

記者邱倢芯／綜合報導

今（20）日是已故歌手鳳飛飛的66歲冥誕，為了紀念為華語流行樂壇帶 來許多膾炙人口歌曲的鳳飛飛，Google首頁特別放上以她為主角的Doodle，來紀念這位傳奇的「帽子歌后」。而除了台灣之外，鳳飛飛的紀念Doodle在今天也同時登上香港、新加坡、馬來西亞、日本、古巴、冰島、義大利和瑞典等地的Google搜尋首頁。

Google台灣與香港行銷副總經理利啟正表示，已故歌手鳳飛飛的動人歌聲和個人魅力，不僅在台灣流行樂史上寫下傳奇且精彩的故事，也讓她的歌曲傳遍亞洲華語地區。為了紀念她66歲冥誕，Google特別以「帽子歌后」的特色為概念，設計出專屬的Google Doodle。使用者可以透過今天的Google首頁懷念鳳飛飛，也讓世界更認識台灣的一代歌后。

鳳飛飛的本名為林秋鸞，出生於1953年桃園大溪，熱愛唱歌的她成為台灣流行樂壇的一顆璀璨之星，以她真摯的情歌和極具吸引力的個人風格而聞名。鳳飛飛最著名的穿搭元素就是百變的帽子，據說她這一生收藏了超過600頂的帽子，因此擁有「帽子歌后」美名。在她66歲冥誕這天，讓我們一起再次重溫「掌聲響起」，祝台灣國寶級歌后鳳飛飛生日快樂。