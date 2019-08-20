黃國昌不選汐止區立委　民進黨不禮讓擬徵召人選參戰

圖文 / 鏡週刊



時代力量立委黃國昌的辦公室主任賴嘉倫，今（19日）傍晚發出採訪通知，決定投入新北市第12選區（汐止等7區）立委選舉，並於黃國昌的汐止服務處舉行記者會，黃也將親自出席記者會支持賴參選，也代表黃確定不參選該區域立委。巧合的是，今天也是黃國昌的46歲生日。

除了黃國昌與團隊同仁出席賴嘉倫參選記者會，包括過去服務過的相關團體，如普悠瑪罹難家屬自救會、樂生自救會、馬自達自救會等團體也都會推派代表出席記者會。該區域國民黨已提名台北市前副市長李永萍參選。

由於原本該區民進黨有意投入立委選戰的前新北市議員沈發惠已於6月底宣布不參選，轉投入蔡英文總統競選團隊，因此民進黨對該區的態度一直被視為有意與時力合作。

不過，據了解，因為上週賴嘉倫有意參選的消息傳出，民進黨新北市黨部已向黨中央表達，若時力黃國昌不爭取連任，民進黨應自提人選，而不是黃隨便推一個助理就要民進黨支持。且新北市黨部也已提出具體人選給黨中央，呼籲黨中央能提名人選參選。

由於先前民進黨主席卓榮泰與已請辭的時力前主席邱顯智會談時達成彼此在對方已提名選區暫不提名，攸關時力的選區協調仍要等待進一步溝通，偏偏邱顯智又已請辭，導致二黨溝通斷線。

黨內人士研判，若黃國昌確定不參選連任，則民進黨內勢必會重新評估該區域選情，在以總統、政黨票為主要考量下，極可能徵召適合人選參選，與時力衝突選區可能又增加1區。



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