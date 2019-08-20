少女遭性侵倒血泊流產...被判刑30年「逆轉無罪」！淚喊：終於得到正義

▲艾弗琳（中）獲判無罪，與律師團相擁而泣。（圖／路透）



記者錢玉紘／綜合報導

薩爾瓦多的21歲女子艾弗琳‧赫南德茲（Evelyn Hernández）3年前因被性侵懷孕，在家流產，卻被法官判決「謀殺嬰兒」，遭判刑30年。全案在19日開庭，法官宣判艾弗琳無罪，並撤銷所有的告訴。這起事件獲得全球關注，也有許多人權團體呼籲薩爾瓦多修改嚴厲的反墮胎法律。

失血倒家中 換來被逮捕判刑30年



艾弗琳來自薩爾瓦多的埃爾卡門（El Carmen）， 2016年4月，她失去意識倒在血泊中，在自家浴室被發現，媽媽和鄰居立即送她到醫院。醫生檢查後發現，艾弗琳有剛生產過的痕跡，卻沒有見到寶寶，於是報警處理，5個小時後，警方在艾弗琳家中的化糞池內發現嬰兒屍體。

艾弗琳因為此事遭到逮捕，2017年，年僅19歲的她被以謀殺孩童定罪，並且判刑30年。今年2月，在艾弗琳坐牢33個月後，薩爾瓦多高等法院宣布，由於證據不足，取消2017年的判決，並要求重新審理，隨後艾弗琳出獄。本月19日，該案再度開庭重審，檢方在過程中一度要求將刑期加重為40年，最後因為證據不足，法官宣判艾弗琳無罪，並撤銷所有的告訴。

▲支持者舉著「為艾佛琳奪回正義」標語。

判決結果出爐後，法庭外有大批支持者齊聲慶賀，艾弗琳及協助她的律師團隊也感動表示，「感謝上帝，正義可以獲得伸張」，同時也向支持者表達感謝之意，「趕謝你們大家的幫忙，我也感謝來自全球各地的支持，被關在監獄裡的日子真的很難熬，尤其我是無辜的，也還有很多無辜卻囚禁的人，我希望他們很快能重獲自由」。律師德利昂（Bertha Maria Deleon）則在推特上表示自己「開心地要爆炸了」。

遭性侵懷孕生死胎 檢方求刑40年



艾弗琳在先前出庭時表示，自己先前遭到黑幫性侵，不知道懷孕了，以為只是胃痛，當天她的下體突然出血，以為只是月經，也沒聽見寶寶的哭聲，完全不知道自己其實是在生產，隨後就昏過去，被送往醫院。但檢察官聲稱，艾弗琳因實施墮胎而導致孩子死亡，原先應該只犯了墮胎罪，最後艾弗琳卻被以謀殺起訴。



艾弗琳的一名律師德拉斯（Elizabeth Deras）曾表示，所有的證據都顯示，寶寶死於分娩過程中的併發症，並非艾弗琳的緣故，法醫解剖檢驗後也指出，胎兒的死因為吸入性肺炎，寶寶的胃中也有發現胎糞，這表示艾弗琳並未實施任何人工墮胎。

律師德利昂也指出，這場奮鬥還未結束，還有許多女性需要正義，艾弗琳是在薩爾瓦多第一起獲得全面上訴再審的案子，在此之前，也有因墮胎而被判刑30年的女性，雖然最後判決被視為「不成比例且不道德的」，但從未被駁回。

▲艾弗琳開心步出法庭，支持者給予擁抱。（圖／達志影像／美聯社）

判刑2年起跳 全球最嚴格「墮胎法律」國家

薩爾瓦多有全世界最嚴格的墮胎法律，在任何情況下，墮胎都是違法的，不論是胎兒、懷孕會對母親造成傷害，或者是遭到性侵而懷孕，都會被判2到8年刑期，但是在許多案子中，檢方都會以加重謀殺等重罪罪名起訴，最高刑期可能長達50年。而面臨起訴的女性多半來自較貧窮的鄉下地區，多數都因為沒有能力定期產檢而導致流產或其他併發症。

不過，這樣的氛圍正在逐漸轉變，去年3月，最高法院對3名已經墮胎而坐牢10幾年的女性減刑，並認為當年地方法院未考慮到這些婦女所面對的社會和性別障礙。去年12月，另一名女性寇特茲（Imelda Cortez）也被宣判無罪，她長年被繼父性侵，但也不知道自己懷孕，因大量出血被送醫，隨後雖然生下孩子，仍被指控拋棄幼兒及試圖墮胎。

艾弗琳一案這也是薩爾瓦多新總統布格磊（Nayib Bukele）在今年6月上台後，同類型案例的第一場勝利，布格磊先前競選時曾經表示，他反對墮胎，但是對那些流產失子的女性表示同情，「若是一個貧窮的可憐女性流產，就會立即被懷疑是墮胎，這就是社會不公平的展現」。

▲薩爾瓦多總統布格磊。（圖／路透）

女權運動中重要里程碑

艾弗琳案受到當地及全球許多人權團體的關注，如今被宣判無罪，許多人認為這是人權與女權運動中的一個重要里程碑。薩爾瓦多的人權團體則指出，目前至少還有17名女性因為嚴格的墮胎法律而坐牢，在過去10年內，他們已經透過要求審查證據，成功釋放了30人。

拉丁美洲倡議女權平等中心（Latin America Initiatives for the Women's Equality Center）法律團隊在審判過程中提供許多幫助，中心主任古蓮恩（Paula Avila Guillen）表示，「司法體系終於能明白，生下死胎並非犯罪，這只是產科的緊急狀況而已，薩爾瓦多的人民現在認知到，這個法律只不過是將貧窮的婦女定罪而已」。

國際特赦組織（Amnesty International ）也在聲明中督促薩爾瓦多政府，應該要停止定罪婦女這種可恥並嚴重歧視的行為，並立即廢除該國嚴格的墮胎法律。聯合國人權事務高級專員辦事處過去也曾呼籲薩爾瓦多應該要修改墮胎相關法律。