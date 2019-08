網紅阿翰分飾5角「直接Line聊」演活超強業務員　關鍵一句話攻破心房

▲知名網紅阿翰最近一人分飾多角,扮演超強業務員,搞笑行徑引爆網友熱議,不禁疑惑:「他到底想賣什麼東西?」。(圖/取自阿翰影片)

知名網紅阿翰最近一人分飾多角,扮演超強業務員,沿路瘋狂鎖定目標客戶碎碎念,下一秒又飾演消費者,搞笑分享使用心得。「家瑜!我們晚上line聊,直接line聊。」、「家瑜!你還記得我嗎?」經典開場白與熟悉情境,大家一定不陌生,差別只是阿翰多一句撩妹台詞:「什麼時候跟我去環遊世界?」讓人忍不住停下來聽聽,康楚能量飲到底有多神奇,喝完會產生到處旅行的幻覺逆?



原來這是黑松FIN和阿翰合作的KUSO影片,無厘頭的直銷梗釣出一票網友回憶,紛紛PO文表示,「我想起隔壁賣能量石阿姨。」「我家還有宣稱治百病的酸梅湯。」影片中阿翰陰魂不散功力連網友看完都拳頭硬了!但也紛紛稱讚阿翰的模仿功力真的很強大,令人笑到肚子痛。

其實阿翰一直喊的:「Dream come true!」真的是要帶大家出國玩啦!上班族每次想出國都猶豫好久,少了衝動下訂機票,這次黑松FIN舉辦「FIN世界遊樂園」活動,只要掃描瓶蓋QR code登入會員參加抽獎,就有機會出國度假!



難怪宣傳影片中的阿翰死纏爛打,最後還大開金嗓高唱:「FIN your energy~FIN FIN FIN給你滿滿活力~」就是要女主角家瑜把握機會一起環遊世界讓你Dream come true!該橋段也引爆網友回應,「別唱了,我們全部Follow你,當下線啦!」





同時,阿翰分別扮演5位產品使用者,從小孩、政客到日本溫柔系女孩,靈活自如的聲音變化非常傳神,口中念念有詞的「康楚能量飲」的心得,誇張劇情十分搞笑,彷彿回到1990年,電視購物廣告廣告最熱門的年代,讓人有時空穿越的錯覺。



黑松FIN除了送上KUSO影片,還拋出好康,想要出國瘋玩知名遊樂園,不用那麼辛苦!活動截止最後倒數!!8/13(二)23:59:59前購買FIN健康補給飲料580ml、975ml,或FIN纖氣泡水510ml 任1瓶,掃描瓶蓋內QR code並登入會員,即有機會抽中日本環球影城、韓國愛寶樂園、泰國水世界樂園單人來回機票+門票,8/14(三)將加碼抽出美國加州迪士尼六天三夜一人中獎四人同行大獎及Samsung Galaxy Fit藍芽智慧手環,把眾多好禮抱回家,活動進入最後一日手刀衝刺,快快掃描你手中的瓶蓋圓一個夢!

