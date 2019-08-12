網紅阿翰分飾5角「直接Line聊」演活超強業務員　關鍵一句話攻破心房

▲知名網紅阿翰最近一人分飾多角，扮演超強業務員，搞笑行徑引爆網友熱議，不禁疑惑：「他到底想賣什麼東西？」。（圖／取自阿翰影片）

生活中心／台北報導



知名網紅阿翰最近一人分飾多角，扮演超強業務員，沿路瘋狂鎖定目標客戶碎碎念，下一秒又飾演消費者，搞笑分享使用心得。「家瑜！我們晚上line聊，直接line聊。」、「家瑜！你還記得我嗎？」經典開場白與熟悉情境，大家一定不陌生，差別只是阿翰多一句撩妹台詞：「什麼時候跟我去環遊世界？」讓人忍不住停下來聽聽，康楚能量飲到底有多神奇，喝完會產生到處旅行的幻覺逆？



原來這是黑松FIN和阿翰合作的KUSO影片，無厘頭的直銷梗釣出一票網友回憶，紛紛PO文表示，「我想起隔壁賣能量石阿姨。」「我家還有宣稱治百病的酸梅湯。」影片中阿翰陰魂不散功力連網友看完都拳頭硬了！但也紛紛稱讚阿翰的模仿功力真的很強大，令人笑到肚子痛。

▲阿翰無厘頭的演出釣出一票網友回憶。

▲「FIN世界遊樂園」活動送出日本、韓國、泰國、美國四大樂園單人來回機票+門票，好禮免費瘋狂送。



其實阿翰一直喊的：「Dream come true！」真的是要帶大家出國玩啦！上班族每次想出國都猶豫好久，少了衝動下訂機票，這次黑松FIN舉辦「FIN世界遊樂園」活動，只要掃描瓶蓋QR code登入會員參加抽獎，就有機會出國度假！



難怪宣傳影片中的阿翰死纏爛打，最後還大開金嗓高唱：「FIN your energy～FIN FIN FIN給你滿滿活力～」就是要女主角家瑜把握機會一起環遊世界讓你Dream come true!該橋段也引爆網友回應，「別唱了，我們全部Follow你，當下線啦！」





▲想去美國加州迪士尼?活動倒數最後一日，黑松FIN讓你Dream come true！



同時，阿翰分別扮演5位產品使用者，從小孩、政客到日本溫柔系女孩，靈活自如的聲音變化非常傳神，口中念念有詞的「康楚能量飲」的心得，誇張劇情十分搞笑，彷彿回到1990年，電視購物廣告廣告最熱門的年代，讓人有時空穿越的錯覺。



黑松FIN除了送上KUSO影片，還拋出好康，想要出國瘋玩知名遊樂園，不用那麼辛苦!活動截止最後倒數!!8/13(二)23:59:59前購買FIN健康補給飲料580ml、975ml，或FIN纖氣泡水510ml 任1瓶，掃描瓶蓋內QR code並登入會員，即有機會抽中日本環球影城、韓國愛寶樂園、泰國水世界樂園單人來回機票+門票，8/14(三)將加碼抽出美國加州迪士尼六天三夜一人中獎四人同行大獎及Samsung Galaxy Fit藍芽智慧手環，把眾多好禮抱回家，活動進入最後一日手刀衝刺，快快掃描你手中的瓶蓋圓一個夢！

FIN世界遊樂園最後衝刺>>https://www.heysong-fin.com.tw/fin2019_q3

