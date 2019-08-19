殲-10B裝備鷹擊-91曝光　具記憶力輻射定位執行反艦作戰

記者吳宛霖／綜合報導

殲-10B戰鬥機裝載鷹擊-91反輻射導彈近日公開，由於殲轟-7A和蘇-30MKK設備已相對老舊，解放軍決定研製新一代防空壓制機殲-10B在2020年後作為替代，擔負防空壓制（Suppression of Enemy Air Defenses，SEAD）任務。殲-10B掛載鷹擊-91及新一代電子戰吊艙，可輻射源定位對目標進行電子干擾。

綜合媒體報導，相較於殲-10C和殲-10A戰鬥機都換裝有源相控陣、第二代國產綜合航空電子系統，改裝PL-15中遠程空對空導彈，殲-10B則配備無源相控陣雷達及第一代綜合航空電子系統，難以發揮PL-15效能，因此空軍將它轉換為防空壓制飛機，類似美國空軍的F-16CJ，在進行空戰自衛的時，可掛載PL-12進行自衛空戰。

鷹擊-91屬於大型反輻射導彈，也是出鏡最高的製電磁戰硬殺傷武器，主要特點是被動導引頭靈敏度高、抗干擾能力強，還具備記憶能力，即使對手雷達關機也難逃它的打擊；飛速高約2.5馬赫，最大射程約150公里，敵方一旦被鎖定便幾乎逃不掉。另外，鷹擊-91可通過更換導引頭和半穿甲聚能戰鬥部變身成為反艦導彈，能夠進行反艦作戰。

殲-10B在進氣道下掛載新一代中國產製電子戰吊艙，性能高於F-16CJ上只具輻射源定位的AN／ASQ-213瞄準吊艙，不但可進行輻射源定位為鷹擊-91提供目標指示，還能對目標進行電子干擾。

▲殲-10B戰鬥機裝載鷹擊-91反輻射導彈。（圖／翻攝自維博）

據相關人士推測，殲-10B與F-16CJ戰鬥機應該都只是過渡型裝備，因為它只有1名飛行員，不僅要操縱飛機，還要操作機載設備，同時留意敵方防空導彈攻擊，負荷相對較大，另外，殲-10B只能掛載2枚鷹擊-91和1個電子戰吊艙，作戰能力也受到限制。

由於解放軍認為雙座機更適合改裝電子戰飛機和防空壓制飛機，新一代電子戰和防空壓制飛機也將在雙座作戰飛機基礎上改裝。殲-16D（D是「電」的漢語拼音縮寫）電子戰攻擊機以殲-16戰機為基礎改造，翼尖配備電子支援偵察吊艙，能夠對輻射源進行遠距離定位，為電子干擾和反輻射導彈提供目標指示。

殲-16D可能會掛載國產新一代電子戰吊艙，採用智能化、射頻存儲等技術，可以干擾有源相控陣雷達；反輻射導彈方面可能會採用國產鷹擊-91反輻射導彈改進型，射程更遠，以便能夠攻擊SM-6這類遠距離防空導彈系統。