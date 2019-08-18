33度斜角裝AL-117S矢量發動機　蘇-35尾噴實現全方位偏轉

記者吳宛霖／綜合報導

從俄羅斯進口的第4代改進型戰鬥機蘇-35，在2016年中國國際航空航天博覽會亮相，目前已列裝解放軍空軍部隊。航空兵副旅長王曉東表示，由於蘇-35裝備AL-117S矢量發動機，因此機動能力較強，「它的矢量發動機是成33度斜角安裝的，這樣在縱向或者橫向，它都能實現偏轉的操縱。」

蘇-35的2台AL-117S發動機尾噴口並不是和戰鬥機中心軸線平行，而是預留33度形成外八形，這個安裝角會在垂直和偏航方向產生2個方向的分力，相較於普通的平行安裝方式只產生垂直方向力，能夠增加發動機的推力。

▲蘇-35裝備AL-117S矢量發動機增加推力，機動能力較強。（圖／翻攝自新浪）

AL-117S最大推力可達12000公斤，使用三元軸對稱矢量發動機技術，尾噴口在上下和左右方向都能偏轉運動，兼具俯仰（上下）及偏航（左右）控制能力，和不具偏航力的F-22的二元矢量推力發動機相比具有優勢。但因AL-117S的上下偏轉角度達15度，而左右偏轉角度只有8度，機動能力不均衡，因此33度的安裝角所產生的固定水平分力可彌補偏航能力上的不足，讓蘇-35更加穩定。

另外，作為三元矢量推力發動機，AL-117S雖可以俯仰和偏航控制，但噴管角速度僅為60度／秒，飛控系統很難進行精準控制，所以設置安裝角能夠簡化矢量推力控制和飛控系統，扮演重要的角色。